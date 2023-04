B. Bystrica využije pri kosbe trávnikov ekologickú formu údržby zelene

Banská Bystrica 23. apríla (TASR) – Mestská organizácia Záhradnícke a rekreačné služby (ZAaRES) v Banskej Bystrici začala v závere týždňa s kosbou trávnatých plôch. Ich celková výmera počas jednej kosby dosahuje viac ako 2.175.000 štvorcových metrov. Použijú sa pri nej moderné vyžínače a krovinorezy, ktorými sa výrazne zníži nielen uhlíková stopa, ale aj hluk. TASR o tom informoval Miroslav Strelec z kancelárie primátora.



"V zmysle pasportu zelene sú trávnikové plochy rozdelené do intenzifikačných tried, pričom kosenie sa realizuje v priebehu sezóny dva- až osemkrát. Vlani bolo pokosených vyše 5.380.000 štvorcových metrov trávnikov," konštatoval Strelec.



V reakcii na zmenu klímy a znižovania uhlíkovej stopy pristúpil ZAaRES v tomto roku k zmenám. Postupne začne využívať ekologickejší spôsob údržby zelene zameraný na elektrické mechanizačné prostriedky a zmenu manažmentu kosieb.



"Podľa vývoja trávnych spoločenstiev a kvantity prírastkov sa nasadia adekvátne elektrické stroje s rôznym výkonom. Sila zvuku týchto mechanizačných prostriedkov je minimálna. Výrazne sa zlepší ergonómia práce zamestnancov a podstatne znížime uhlíkovú stopu," zdôraznil druhý zástupca primátora Martin Majling.



V závislosti od počasia a klimatických podmienok sa počíta s osemnásobnou kosbou v okolí detských ihrísk, herných prvkov a kvetinových záhonov. V jednej kosbe pôjde približne o 45.000 štvorcových metrov. "Sídlisková zeleň, trávniky okolia bytových domov budú upravované v troj- až štvornásobnom kosení. Za minulý rok bolo pri rovnakej periodicite pokosených 4,6 milióna štvorcových metrov trávnikov," zhrnul riaditeľ ZAaRES Ivan Šabo.



Starostlivosť o trávniky v cintorínoch a materských školách dodávateľsky zrealizuje Podnik medzitrhu práce. Nápomocní budú aj odsúdení z väznice v Kráľovej, ktorí budú vyhrabávať trávnikové plochy v 26 lokalitách.



Podľa Strelca sa pokračuje aj v kosbách extenzívnych plôch. Zamerané sú na podporu biodiverzity rastlinných druhov tráv, poľných kvetov a lepšiu migráciu hmyzu a drobných živočíchov. Extenzívne plochy, označené tabuľkami s informáciami o zmenenej technike kosenia, budú počas jarného obdobia presievané špeciálnymi sejačkami. Do trávnikov sa zasejú semená poľných a lúčnych kvetov.