Banská Bystrica vyzbierala vlani vyše 14 ton vianočných stromčekov

Banská Bystrica 6. januára (TASR) – Za vianočné obdobie v roku 2021 vyzbierali v Banskej Bystrici v rámci mestského zberu živých vianočných stromčekov vyše 14 ton. Oproti roku 2020 je to však pokles, vtedy bola ich celková váha vyše 19 ton. TASR to potvrdila hovorkyňa banskobystrického primátora Dominika Adamovičová.



Pripomenula, že množstvo vyzbieraných za rok 2022 bude známe až po ukončení zberu. Odvoz živých vianočných stromčekov vyhodených pri kontajneroch mesto Banská Bystrica zabezpečí po sviatku Troch kráľov. Od 9. januára do 6. februára bude raz do týždňa a po tomto termíne podľa potreby. "Stromčeky treba ukladať vedľa kontajnerov na zber komunálneho odpadu na svojej ulici pri bytovom alebo rodinnom dome tak, aby boli na viditeľnom a dostupnom mieste pre pracovníkov zberových spoločností. Dôležité je zbaviť ich umelých ozdôb, keďže po podrvení sa použijú na výrobu kompostu," zdôraznil magistrát.



Živé alebo aj umelé vianočné stromčeky je tiež možné odovzdať počas pracovných dní a sobôt na zbernom dvore v Radvani.