B. Bystrica vyzýva subjekty, aby sa zapojili do Dní mestskej kultúry

Banská Bystrica 20. februára (TASR) - Mesto Banská Bystrica vyhlásilo výzvu pre všetky kultúrne subjekty, aby spolu s ním oslávili 770. výročie udelenia mestských práv. Ak by chceli participovať na Dňoch mestskej kultúry, ktoré sa pri tejto príležitosti uskutočnia 20. a 21. júna, môžu sa zaregistrovať prostredníctvom e-mailu: dmk@banskabystrica.sk. Samospráva o tom informovala vo štvrtok na sociálnej sieti s tým, že čas majú do konca februára.



"Téma osláv 770. výročia mesta dáva priestor na kreatívne a inovatívne nápady, ktoré môžu spojiť históriu so súčasnosťou a budúcnosťou. Vaše umenie môže byť vyjadrením úcty k bohatej histórii mesta, ale i pohľadom do jeho budúcnosti," uvádza radnica.