Záhradnícke a rekreačné služby v Banskej Bystrici sa musia sťahovať

Banská Bystrica 13. februára (TASR) - Poslanci Mestského zastupiteľstva (MsZ) v Banskej Bystrici sa v utorok oboznámili s príležitosťou mesta odkúpiť pozemky bývalého areálu zberných surovín na Majerskej ceste. Ten by mal poslúžiť zámeru samosprávy vybudovať tam sídlo mestského komunálneho podniku, kde by sa presťahovala aj príspevková organizácia Záhradnícke a rekreačné služby (ZAaRES). TASR o tom informovala hovorkyňa primátora Zdenka Marhefková.



Vedenie mesta sa snaží vysporiadať so zlými rozhodnutiami spred 20 rokov, keď bol v roku 2003 odsúhlasený odpredaj mestských pozemkov v časti areálu ZAaRES na Švermovej ulici súkromnému developerovi. Z dôvodu jeho rozvíjajúcich sa obchodných činností musí ZAaRES opustiť priestory, ktoré v súčasnosti využíva ako odstavné plochy a garáže pre svoje strojné vybavenie. Vo vlastníctve mesta zostali v tomto areáli len pozemky pod administratívnymi budovami, ktoré si plánuje ponechať vo vlastníctve a využiť na výstavbu nových mestských nájomných bytov.



"Keďže v minulosti sa mestské pozemky rozpredávali, nájsť novú adekvátnu lokalitu s potrebnou rozlohou nebolo vôbec jednoduché. V uplynulom roku sa nám naskytla možnosť odkúpiť areál bývalých zberných surovín, preto sme začali rokovať s vlastníkom. Podarilo sa nám dospieť k dohode. Dnes sme s poslancami počas MsZ absolvovali obhliadku priamo na mieste, aby vedeli, do čoho chceme investovať. Verím, že tento zámer podporia a ZAaRES nebude musieť fungovať v neistote," vysvetlil primátor Ján Nosko.



V bezprostrednej blízkosti bývalých zberných surovín sa nachádza aj ďalší pozemok o výmere zhruba 6800 metrov štvorcových, ktorý je vo vlastníctve mesta, ale bez prístupovej cesty. Kúpou by tak získalo nielen nový areál, ale i prístup na svoj pozemok, ktorý doteraz nevyužívalo. Výhľadovo by tak vznikla ucelená plocha o rozlohe viac ako 14.000 metrov štvorcových s možnosťou zabezpečiť v danej lokalite rozširovanie a rozvoj mestských komunálnych služieb.



"Pre ZAaRES pracuje približne 100 zamestnancov, disponujeme desiatkami rôznych druhov techniky, skleníkmi a ďalším vybavením. V tomto areáli je k dispozícii čiastočné technické zázemie, nachádza sa tam administratívna budova. K našim dlhodobým plánom patrí vytvorenie kompostárne na zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu či vytvorenie škôlky na pestovanie drevín, na čo potrebujeme vhodné pozemky," doplnil riaditeľ ZAaRES Ivan Šabo.



O tomto zámere, ako aj vyčlenení potrebných finančných prostriedkov majú poslanci rokovať na marcovom mimoriadnom zasadnutí.