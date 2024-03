Pre ZAaRES v Banskej Bystrici odsúhlasili areál

Banská Bystrica 20. marca (TASR) - Pre mestskú príspevkovú organizáciu Záhradnícke a rekreačné služby (ZAaRES) v Banskej Bystrici sa skončilo obdobie neistoty, kam sa presťahuje a kde bude v budúcnosti pôsobiť. Mestskí poslanci v utorok (19. 3.) na mimoriadnom zasadnutí odsúhlasili nadobudnutie areálu bývalých zberných surovín na Majerskej ceste za 970.000 eur. ZAaRES chce ešte v tomto roku začať s projektovou prípravou potrebnej rekonštrukcie svojho nového pôsobiska.



Ako v stredu vysvetlil primátor Ján Nosko, v roku 2003 bol vtedajším vedením mesta odsúhlasený odpredaj mestských pozemkov v časti areálu ZAaRES na Švermovej ulici súkromnému developerovi. Z dôvodu rozvíjajúcich sa obchodných činností súčasného vlastníka pozemku by musel ZAaRES priestory, ktoré využíva na základe nájomnej zmluvy s trojmesačnou výpovednou lehotou ako odstavné plochy a garáže pre strojné vybavenie, skôr či neskôr opustiť.



"Dlhodobo sme sa snažili nájsť vhodné priestory, ktoré by plochou postačovali nielen na umiestnenie súčasného ZAaRES, ale aj na jeho rozvoj. Keď sa nám v minulom roku naskytla možnosť odkúpiť areál bývalých zberných surovín s rozlohou 7800 štvorcových metrov, okamžite sme s vlastníkom začali rokovať. Podarilo sa nám dospieť k dohode a zároveň dosiahnuť zníženie ceny z 1,2 milióna eur na 970.000 eur, čo je cena stanovená znaleckým posudkom. Sme len na začiatku a čaká nás ešte veľa práce. Som rád, že ZAaRES už nebude musieť fungovať v neistote," zdôraznil Nosko.



Ako pripomenul, v bezprostrednej blízkosti areálu sa nachádza aj ďalší pozemok o výmere zhruba 6800 štvorcových metrov, ktorý je vo vlastníctve mesta, ale bez prístupovej cesty. Kúpou tak získajú nielen nový areál, ale i prístup na svoj pozemok, ktorý doteraz nevyužívali. Vznikne tak ucelená plocha o rozlohe 14.600 štvorcových metrov s možnosťou zabezpečiť v danej lokalite rozširovanie a rozvoj mestských komunálnych služieb.



"Stavebné práce prvej etapy by mali byť realizované v budúcom roku. Spočívať budú v obnove spevnených plôch, administratívnej budovy, dielne, malej haly či oplotenia areálu. Na tento účel chceme čerpať úver, čo bude predmetom schvaľovania na aprílovom zasadnutí zastupiteľstva. Verím, že v roku 2026/2027 už budeme pracovať na novej adrese v Majeri v obnovenom areáli a zároveň budeme pracovať na ďalších etapách potrebnej obnovy a našich plánovaných zámeroch," konštatoval riaditeľ ZAaRES Ivan Šabo.



Ako dodal, na novom pôsobisku by v budúcnosti mohli vybudovať napríklad kompostáreň na zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu, vytvoriť drevinovú škôlku, arborétum, alebo začať so včelárstvom.