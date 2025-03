B. Bystrica začala s obnovou vozovky na Rudohorskej ulici v Sásovej

Banská Bystrica 26. marca (TASR) - Mesto Banská Bystrica začalo v týchto dňoch s rozsiahlou rekonštrukciou hlavnej štvorprúdovej vozovky na Rudohorskej ulici v Sásovej. Stavebné práce budú spočívať v rozšírení jazdných pruhov a vo výmene všetkých obrubníkov a oboch asfaltových vrstiev. TASR o tom v stredu informovala hovorkyňa primátora Zdenka Marhefková.



Dodala, že pre stavebnú činnosť v súčasnosti jazdné pruhy zúžili. Na dočasné dopravné obmedzenia upozorňuje prenosné dopravné značenie. „Práce na hlavnej ceste by mali byť ukončené do konca júna 2025,“ objasnila.



Ako ďalej uviedla, projekt z veľkej časti financujú z plánu obnovy. Časť prostriedkov na neoprávnené výdavky vyčlenila samospráva. „Jazdné pruhy rozširujeme preto, aby bolo možné na tejto dôležitej dopravnej tepne vybudovať jazdný pruh pre motorové vozidlá, parkovacie miesta a zároveň bezpečný cyklopruh pre cyklistov,“ povedal primátor Ján Nosko. Podľa neho stavebnými prácami zvýšia bezpečnosť všetkých účastníkov cestnej premávky v tejto lokalite a v celej dĺžke. V oboch smeroch bude možné aj parkovať.



Banskobystrický viceprimátor Jakub Gajdošík pripomenul, že táto dôležitá cesta v Sásovej vykazuje dlhodobo poškodenia, ktoré sú príčinou vzniku výtlkov a nerovností. Spomenul, že od výstavby sídliska neprešla zásadnou rekonštrukciou. „Preto sme sa rozhodli pre výmenu oboch vrstiev asfaltov a všetkých obrubníkov vrátane odvodnenia,“ reagoval. Keďže je to podľa neho vyťažená vozovka, medzi jednotlivé asfaltové vrstvy budú vkladať aj takzvané geomreže, ktoré významne zvýšia odolnosť a životnosť celého úseku.