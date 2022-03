B. Bystrica začala s rekonštrukciou Bakossovej ulice za tisíce eur

Banská Bystrica 12. marca (TASR) - S príchodom priaznivejšieho počasia sa pod Urpínom rekonštruujú viaceré úseky ciest a chodníkov. Samospráva začala s rozsiahlou rekonštrukciou Bakossovej ulice v objeme zhruba 580.000 eur. TASR o tom informovala Dominika Adamovičová, hovorkyňa banskobystrického primátora s tým, že obyvateľov žiadajú o trpezlivosť. Práce by mali potrvať do leta.



"Bakossova ulica patrí k dôležitým vstupom do historického centra a dlhé roky sa udržiavala len vďaka lokálnym opravám. Som rád, že sa nám podarilo pristúpiť k jej komplexnej rekonštrukcii a začať so stavebnými prácami, ktoré sa zamerajú aj na zvýšenie bezpečnosti chodcov a detí z materskej a základnej školy. Verím, že obyvatelia Bakossovej ulice budú trpezliví a zhotoviteľovi sa podarí dodržať harmonogram prác," konštatoval primátor Ján Nosko.



Všetky investičné akcie zamerané na dopravnú infraštruktúru sú okrem obnovy povrchov ciest, chodníkov, autobusových zastávok i odvodnenia, zamerané najmä na zvýšenie bezpečnosti v jednotlivých mestských častiach. Súbežne s rekonštrukciou miestnych komunikácií sa na viacerých miestach realizujú stavebné úpravy križovatiek, kde často dochádzalo k dopravným kolíziám.



Podľa magistrátu v rámci kompletnej rekonštrukcie povrchu úseku Bakossovej ulice dôjde k obnove odvodnenia cesty a výmene všetkých obrubníkov. Aj v zmysle požiadaviek obyvateľov a skutočnosti, že automobily jazdia touto ulicou mnohokrát neprimerane, je zámerom vybudovať tri zvýšené spomaľovacie priechody pre chodcov a ďalšie priechody v zaužívaných peších koridoroch. Upravené budú na bezbariérové s použitím prvkov pre nevidiacich a slabozrakých. Stavebné úpravy a príslušné dopravné značenie by mali vodičov upozorniť na zníženie rýchlosti a zamedziť im rýchly prejazd.



"Stavebné práce budú pokračovať z Bakossovej ulice smerom do centra mesta. Súčasťou projektu je kompletná rekonštrukcia a výmena dlažby v úseku popred Penzión Kúria, popri tržnici až po Námestie Štefana Moysesa. Poškodenú dlažbu nahradíme novým typom s kotviacimi prvkami a vejárovým uložením, čo má prispieť k jej väčšej odolnosti. Obnovená cesta spolu so zrekonštruovanou tržnicou vytvoria ďalší pekný kút mesta," doplnil viceprimátor Jakub Gajdošík.