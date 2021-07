Začalo odpočítavanie 365 dní do začiatku mládežníckej olympiády

Banská Bystrica 25. júla (TASR) – Na Námestí SNP v Banskej Bystrici v sobotu večer spustili záverečné odpočítavanie 365 dní do začiatku Európskeho olympijského festivalu mládeže. Podujatie, na ktorom v meste pod Urpínom privítajú mladých športovcov z 50 krajín Európy, sa uskutoční v dňoch 24. až 30. júla 2022.



Čas do začiatku podujatia od sobotňajšieho večera odpočítavajú hodiny, ktoré spustili za prítomnosti štátneho tajomníka ministerstva obrany Mariana Majera, primátora Banskej Bystrice a prezidenta organizačného výboru Jána Noska, prezidenta Slovenského olympijského a športového výboru Antona Siekela a výkonného riaditeľa organizačného výboru Petra Hamaja.



Súťažiť sa bude nielen v Banskej Bystrici, ale aj vo Zvolene, Detve, Slovenskej Ľupči a Badíne. Ako TASR povedal Hamaj, časť športovísk a ubytovacích zariadení je na podujatie pripravená už dnes.



„V krátkom čase bude ukončená rekonštrukcia atletického štadióna na Štiavničkách, na jeseň sa dokončí aj obnova zimného štadióna v Banskej Bystrici. V hale v Detve bude zakrátko spustené verejné obstarávanie na dodávateľa rekonštrukčných prác, s tým, že stavba sa má ukončiť začiatkom budúceho roka," vymenoval. Drobnými úpravami majú prejsť aj haly v Slovenskej Ľupči a v Banskej Bystrici.



Obnovou a rekonštrukčnými prácami už prešla aj väčšina internátov stredných škôl v správe Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK).



„Čiastočnou rekonštrukciou by mali prejsť ešte internáty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici," doplnil Hamaj. Športoviská by však mali byť hotové niekoľko mesiacov pred začiatkom podujatia. „My musíme totiž ešte pred konaním samotného festivalu zrealizovať na všetkých športoviskách testovacie podujatia," pripomenul.



Organizátori zároveň v sobotu predstavili verejnosti aj maskota tohto podujatia, ktorým je banský škriatok Permoník. Podľa organizátorov sa aj naďalej pokračuje v nábore dobrovoľníkov, ktorí budú podobne ako maskot jednými z tvárí Európskeho olympijského festivalu mládeže 2022 Banská Bystrica.