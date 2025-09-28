< sekcia Regióny
B. Bystrica začína rekonštrukciu budovy Auris, bude sídlom súdu
Rekonštrukciu objektu na sídlo okresného súdu oznámil rezort spravodlivosti ešte začiatkom roka 2023.
Autor TASR
Banská Bystrica 28. septembra (TASR) - V Banskej Bystrici sa v tomto období začína s rekonštrukciou administratívnej budovy na Rudlovskej ceste známej ako Auris. Objekt sa má stať novým sídlom Okresného súdu (OS) Banská Bystrica, projekt rekonštrukcie je financovaný z plánu obnovy.
Budova na Rudlovskej ceste bola postavená ako administratívno-prevádzkový objekt v roku 1988. Rekonštrukciu objektu na sídlo okresného súdu oznámil rezort spravodlivosti ešte začiatkom roka 2023, keď budovu za 7,5 milióna eur získal do vlastníctva štát.
Zmluva s víťazom verejného obstarávania, spoločnosťou ODU-trade, bola v Centrálnom registri zmlúv zverejnená začiatkom septembra. „Dielo bolo odovzdané zhotoviteľovi dňa 10. septembra 2025. Zhotoviteľ následne začal so stavebnými prácami a pokračuje podľa harmonogramu,“ uviedol pre TASR hovorca Krajského súdu v Banskej Bystrici Vladimír Černota.
Obnova administratívnej budovy má byť financovaná z plánu obnovy, rezort spravodlivosti avizoval, že projekt má byť dokončený v polovici roka 2026. V tendri súd pôvodne počítal s dĺžkou prác v trvaní 15 mesiacov. „Na splnenie podmienky termínu ukončenia diela boli prijaté akceleračné opatrenia a k zmluve o dielo bol podpísaný dodatok, kde sa zhotoviteľ zaväzuje splniť požadovaný termín, aby mohla byť rekonštrukcia financovaná z plánu obnovy,“ doplnil hovorca súdu.
V zverejnenom dodatku k zmluve o dielo je 15-mesačná lehota nahradená termínom ukončenia projektu najneskôr do 24. augusta 2026. Zmenila sa aj cena diela, a to z pôvodne vysúťažených približne 6.688.000 eur na vyše 7,2 milióna eur bez DPH.
Projekt obnovy budovy Auris počíta s komplexnou rekonštrukciou objektu. Budova sa má stať sídlom OS Banská Bystrica, ktorý patrí k najväčším súdom na Slovensku. V súčasnosti sídli na Skuteckého ulici v centre mesta a v prenajatých priestoroch na Zvolenskej ceste. Rekonštrukciou v tomto období prechádza aj budova súdu na Skuteckého ulici, po presťahovaní OS Banská Bystrica na Rudlovskú cestu sa má do nej presunúť správny súd.
