B. Bystrica začína rekonštrukciu budovy Auris, bude sídlom súdu

Na snímke kancelárska budova Auris na Rudlovskej ceste v Banskej Bystrici je už od 12. januára vo vlastníctve štátu a po jej rekonštrukcii v nej bude sídliť banskobystrický okresný súd (OS). Foto: TASR - Ján Krošlák

Rekonštrukciu objektu na sídlo okresného súdu oznámil rezort spravodlivosti ešte začiatkom roka 2023.

Banská Bystrica 28. septembra (TASR) - V Banskej Bystrici sa v tomto období začína s rekonštrukciou administratívnej budovy na Rudlovskej ceste známej ako Auris. Objekt sa má stať novým sídlom Okresného súdu (OS) Banská Bystrica, projekt rekonštrukcie je financovaný z plánu obnovy.

Budova na Rudlovskej ceste bola postavená ako administratívno-prevádzkový objekt v roku 1988. Rekonštrukciu objektu na sídlo okresného súdu oznámil rezort spravodlivosti ešte začiatkom roka 2023, keď budovu za 7,5 milióna eur získal do vlastníctva štát.

Zmluva s víťazom verejného obstarávania, spoločnosťou ODU-trade, bola v Centrálnom registri zmlúv zverejnená začiatkom septembra. „Dielo bolo odovzdané zhotoviteľovi dňa 10. septembra 2025. Zhotoviteľ následne začal so stavebnými prácami a pokračuje podľa harmonogramu,“ uviedol pre TASR hovorca Krajského súdu v Banskej Bystrici Vladimír Černota.

Obnova administratívnej budovy má byť financovaná z plánu obnovy, rezort spravodlivosti avizoval, že projekt má byť dokončený v polovici roka 2026. V tendri súd pôvodne počítal s dĺžkou prác v trvaní 15 mesiacov. „Na splnenie podmienky termínu ukončenia diela boli prijaté akceleračné opatrenia a k zmluve o dielo bol podpísaný dodatok, kde sa zhotoviteľ zaväzuje splniť požadovaný termín, aby mohla byť rekonštrukcia financovaná z plánu obnovy,“ doplnil hovorca súdu.

V zverejnenom dodatku k zmluve o dielo je 15-mesačná lehota nahradená termínom ukončenia projektu najneskôr do 24. augusta 2026. Zmenila sa aj cena diela, a to z pôvodne vysúťažených približne 6.688.000 eur na vyše 7,2 milióna eur bez DPH.

Projekt obnovy budovy Auris počíta s komplexnou rekonštrukciou objektu. Budova sa má stať sídlom OS Banská Bystrica, ktorý patrí k najväčším súdom na Slovensku. V súčasnosti sídli na Skuteckého ulici v centre mesta a v prenajatých priestoroch na Zvolenskej ceste. Rekonštrukciou v tomto období prechádza aj budova súdu na Skuteckého ulici, po presťahovaní OS Banská Bystrica na Rudlovskú cestu sa má do nej presunúť správny súd.
