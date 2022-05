V Banskej Bystrici sa začína rekonštrukcia cesty I/66

Banská Bystrica 6. mája (TASR) – V Banskej Bystrici sa v pondelok (9. 5.) začne veľkoplošná oprava štvorkilometrového úseku cesty I/66. Práce na oprave hlavného ťahu sa budú uskutočňovať mimo rannej špičky a to i počas noci. TASR o tom informovala hovorkyňa primátora Dominika Adamovičová.



V rámci veľkoplošnej opravy bude zrekonštruovaný úsek I/66, ktorý začína na Cementárskej ceste, pokračuje Partizánskou cestou k rieke Hron až po napojenie sa na rýchlostnú cestu R1 na Huštáku. Prvá etapa prác odštartuje pri bývalej cementárni v pondelok (9. 5.), rekonštrukcia bude ďalej postupovať smerom do centra mesta.



Z dôvodu dopravnej vyťaženosti hlavného ťahu bude povrch cesty frézovaný mimo rannej dopravnej špičky a to v čase od 8.30 do 19.00 h. "V tomto časovom rozpätí sa zároveň bude realizovať výšková úprava dažďových vpustí a poklopov kanalizácie zabratím jedného jazdného pruhu," priblížila Adamovičová s tým, že k pokladaniu asfaltových vrstiev so zabratím celého jazdného pruhu bude dochádzať v časoch medzi 19.00 a 7.00 h.



Samospráva upozorňuje, že v ďalších fázach rekonštrukcie cesty I/66 sa práce presunú do častí mesta, kde sa nachádza i trolejové vedenie. Obyvatelia musia preto počítať s dočasnými obmedzeniami vo verejnej doprave. "Počas prvej etapy prác bude nástupište SAD na Partizánskej ulici dočasne presunuté od 10. do 19. mája, pričom od 18. do 19. mája bude v čase od 18.00 do 4.30 h zrušené," dodala hovorkyňa.



Cesta I/66 je v správe Slovenskej správy ciest a patrí medzi najvyťaženejšie dopravné úseky v Banskej Bystrici. Samospráva v súvislosti s rekonštrukciou hlavného ťahu žiada obyvateľov o trpezlivosť, zvýšenú pozornosť, ohľaduplnosť a sledovanie dopravného značenia, ktoré bude upozorňovať na dočasné dopravné obmedzenia.