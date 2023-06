Banská Bystrici rekonštruuje most na Mládežníckej ulici, cestu uzavrú

Banská Bystrica 19. júna (TASR) - Na sídlisku Fončorda v Banskej Bystrici sa začína s rekonštrukciou mosta pri otočke mestskej hromadnej dopravy (MHD) na Mládežníckej ulici. Most plánujú zbúrať a postaviť nanovo. V pondelok o tom informoval primátor mesta Ján Nosko s tým, že budúci rok chce samospráva začať aj s rekonštrukciou veľkého mosta, ktorý je hlavným dopravným spojením medzi Fončordou a Radvaňou.



"Rozhodli sme sa pre túto rekonštrukciu nielen pre zlý stav, ale aj zvýšenie bezpečnosti mosta. Ako prvý začína preto, lebo následne budúci rok je plánovaná rekonštrukcia veľkého mosta, ktorý je tiež v havarijnom stave a bude potrebná jeho uzávera. Tento most je dôležitý preto, aby sme dokázali udržať spojenie medzi Radvaňou a Fončordou," skonštatoval Nosko.



Most na Mládežníckej ulici pri otočke MHD úplne uzavrú od stredy (21. 6.), práce by mali byť ukončené do šiestich mesiacov. Rekonštrukcia za 486.000 eur s DPH je hradená z rozpočtu mesta, zhotoviteľom prác je spoločnosť PEMAX PLUS spol. Po odfrézovaní vozovky bude most zbúraný, nasledovať bude výstavba nového mosta s nosnosťou 44 ton. V súvislosti s rekonštrukciou mosta žiada samospráva verejnosť o trpezlivosť a rešpektovanie dopravného značenia.



Obnova mosta na Mládežníckej ulici je kľúčová pre riešenie dopravnej situácie súvisiacej s plánovanou rekonštrukciou hlavného mosta, ktorý spája Fončordu a Radvaň. Ten chce samospráva opravovať v budúcom roku, dopravu plánujú presmerovať po v tom čase už zrekonštruovanom menšom moste na Mládežníckej ulici.