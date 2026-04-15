B. Bystrica začne s prvými kosbami, desať rokov pomáhajú aj odsúdení
Autor TASR
Banská Bystrica 15. apríla (TASR) - Záhradnícke a rekreačné služby (ZAaRES) v Banskej Bystrici začínajú od budúceho týždňa v jednotlivých mestských častiach s prvými kosbami. Už desať rokov im pri týchto prácach pomáhajú odsúdení z Ústavu na výkon trestu odňatia slobody v Kráľovej. Venujú sa najmä hrabaniu a čisteniu lokalít od pokosenej trávy, niekde aj kosia. TASR o tom v stredu informovala hovorkyňa banskobystrického primátora Zdenka Marhefková.
„Sídliskovú zeleň plánujeme pokosiť približne štyrikrát, rovnako aj areály cintorínov. Prícestnú zeleň kosíme v intervale jedna až tri kosby ročne, v závislosti od konkrétnych podmienok. V meste sa nachádzajú i plochy s extenzívnym prístupom ku koseniu, na ktorých je počet zásahov nižší. Zamerané sú na znižovanie negatívnych dosahov klimatickej krízy, podporu biodiverzity či lepšiu migráciu hmyzu. Extenzívne plochy sú označené tabuľkami s informáciami o takejto technike kosenia,“ priblížil vedúci odboru manažmentu verejnej zelene ZAaRES Adrián Kostúr.
Kosenie s nižšou frekvenciou je aplikované na 27 extenzívnych plochách v meste. Medzi najznámejšie patrí lokalita Rudohorská - Starohorská kosodrevina či svah pod Bernolákovou ulicou. ZAaRES postupne využíva pri práci nové technológie, ktorými sa výrazne znižuje nielen uhlíková stopa, ale aj hluk.
„Mimo bežných činností spravujeme spolu s Poľnohospodárskym družstvom Podlavice vzácne lúčne spoločenstvo s výskytom vstavačovcov v Laskomerskej doline, kde je nastavený špeciálny režim kosenia. V tomto roku plánujeme do tejto činnosti zapojiť i verejnosť formou ukážok historického spôsobu kosenia prepojeného s modernými technológiami,“ doplnil Ondrej Chramec z odboru inovatívnych riešení a adaptácie na zmenu klímy ZAaRES.
Popri vlastných kapacitách má ZAaRES zároveň zazmluvneného dodávateľa, ktorý zabezpečuje približne 15 percent plánovaných výkonov. O kosenie areálov predškolských zariadení a cintorínov sa postará sociálny Podnik medzitrhu práce.
