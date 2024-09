B. Bystrica zakúpila elektrobicykle, nabíjané budú solárnou energiou

Banská Bystrica 17. septembra (TASR) - Banskobystrická samospráva zakúpila pre zamestnancov mestského úradu (MsÚ) a mestskej polície (MsP) 19 nových elektrobicyklov a dve elektrické kolobežky. Nabíjané sú prostredníctvom fotovoltických panelov, zamestnanci ich môžu využívať počas pracovnej doby i vo voľnom čase. Na tlačovom brífingu to v utorok uviedol primátor mesta Ján Nosko.



Nákup elektrických bicyklov a kolobežiek samospráva realizovala v rámci projektu Reakcia na zmenu klímy mesta Banská Bystrica, na ktorý získala financie z grantov Európskeho hospodárskeho priestoru a štátneho rozpočtu. V areáli MsÚ vybudovali pre elektrobicykle a kolobežky aj nový prístrešok.



"Na streche sú umiestnené fotovoltické články, ktoré slúžia primárne na nabíjanie bicyklov, ale pokiaľ nie je odber pre bicykle, tak sa elektrická energia používa pre potreby úradu," priblížil Nosko. Dodal tiež, že elektrobicykle budú môcť zamestnanci mesta využívať na služobné účely i vo voľnom čase. "Je to operatívnejšie, v meste občas bývajú zápchy. Elektrobicyklom sa možno mnohokrát dokážu do cieľového miesta dostať rýchlejšie ako služobným autom," skonštatoval primátor.



Celkové náklady na nákup elektrobicyklov a vybudovanie prístrešku s fotovoltickými panelmi predstavovali približne 130.000 eur. Fotovoltická elektráreň na streche prístrešku disponuje maximálnym výkonom 10 kilowattov (kW). "Zabezpečuje nabíjanie elektrobicyklov, prebytky, ktoré vznikajú, spotrebujeme v rámci budovy. Od uvedenia do prevádzky na začiatku apríla sme vyprodukovali približne 5,5 megawatthodín elektrickej energie, čo je približne celoročná spotreba dvoch rodinných domov," uviedol hlavný energetik mesta Ivan Drgoňa.



Nové e-biky budú môcť využívať aj príslušníci MsP, mestským policajtom ponúkajú väčšiu flexibilitu v lokalitách, kde je obmedzený pohyb s motorovým vozidlom. "MsP využíva cyklohliadku už minimálne štyri roky. Je pre nás účinná najmä v nedostupných terénoch, na cyklochodníkoch a v hlavných častiach centra mesta," priblížila hovorkyňa banskobystrickej MsP Diana Lunterová.



Na projekt Reakcia na zmenu klímy mesta Banská Bystrica samospráva získala približne 1,5 milióna eur, aktivity realizovala od roku 2021. Okrem nákupu elektrických bicyklov a kolobežiek boli financie použité na rekonštrukciu materských škôl, výmenu verejného osvetlenia či budovanie dažďových záhrad v areáloch škôlok.



Mesto v súčasnosti pracuje aj na budovaní cyklistickej infraštruktúry. V ostatnom čase pribudli cyklokoridory na Sládkovičovej ulici v Radvani či cyklotrasa medzi Severnou ulicou a Strieborným námestím. Z plánu obnovy mesto získalo financie na vybudovanie cyklotrasy v Sásovej, podané má aj ďalšie tri projekty na výstavbu cyklotrás z centra mesta na Fončordu a do Sásovej či vybudovanie cyklomagistrály v Radvani. "Ak budeme úspešní, budúci rok by sme mohli postaviť viac ako desať kilometrov cyklotrás na území mesta," povedal 1. zástupca primátora Jakub Gajdošík.