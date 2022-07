Banská Bystrica reaguje teplé počasie, stromy polievajú skoro ráno

Banská Bystrica 7. júla (TASR) – Záhradnícke a rekreačné služby (ZAaRES) v Banskej Bystrici reagujú na teplé počasie, ktoré prináša vysoké teploty a extrémne sucho, ich zamestnanci zabezpečujú polievanie záhonov, mobilnej zelene a vysadených stromov už od štvrtej hodiny rannej. Počas skorého rána je navyše znížená premávka na sídliskách. Informovala o tom vo štvrtok mestská organizácia ZAaRES na sociálnej sieti.



"Najvyššiu potrebu pomocou závlahy si vyžadujú najmladšie stromy. Vďaka vysokej snahe našich zamestnancov sa nám darí udržať v dobrej kondícii 95 percent nami vysadených stromov. Tieto dreviny nám budú čo nevidieť pomáhať prekonávať zmeny klímy. Vysádzané druhy sú vo vysokej miere potenciálna vegetácia. Vyžadujú si však vyššiu starostlivosť oproti drevinám cudzokrajným, ktoré však neplnia dostatočne všetky ekologické funkcie," uvádza ZAaRES.



Záhony a mobilnú zeleň zamestnanci prácne zásobujú vodou a potrebnými živinami. Poškodené rastliny neustále vymieňajú.



"Robíme maximum, čo je v ľudských, ale i technických možnostiach organizácie. V rámci obnovy vozového parku máme značný deficit a bojujeme aj s týmto problémom, ktorý sme sčasti doslova 'zahasili' pomocou 'hasičky' zapožičanej v čase najväčšej potreby Dobrovoľným hasičským zborom (DHZ) z Mýta pod Ďumbierom. Ďakujeme aj iným DHZ, ktoré sa nám ponúkli pomáhať v čase najvyššej potreby zavlažovania," zdôraznila mestská organizácia.



Podľa nej v minulosti bola snaha z mestského prostredia odviesť vodu v čo najrýchlejšom čase od spadnutia zrážok. Pripomína, že naši predkovia odvodňovacie technológie urobili dôkladne, v súčasnosti to však spôsobuje starosti, lebo spadnuté zrážky odtečú do Hrona. Stále viac sa preto ukazuje nutnosť spadnuté zrážky zachytiť a "odložiť" na suchšie obdobia.



Mesto Banská Bystrica už avizovalo viaceré projekty na zachytávanie vody, čo by výrazne zmenilo nielen mikroklímu samotného mesta, ale i jeho širšieho okolia.