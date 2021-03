V Banskej Bystrici zasadal krízový štáb, prijal opatrenia aj nad rámec

Banská Bystria 3. marca (TASR) – Krízový štáb mesta Banská Bystrica v stredu na svojom zasadnutí diskutoval o nových opatreniach, ktoré nariadil štát a prijal niekoľko ďalších, ktorými chce zabrániť šíreniu ochorenia COVID-19. TASR o tom informovala hovorkyňa banskobystrického primátora Zdenka Marhefková.



"Zatiaľ, čo v slovenských nemocniciach je situácia kritická, verejné priestranstvá a námestia sú plné ľudí, na ihriskách sa stretáva mnoho detí, niektoré prevádzky fungujú takpovediac 'načierno'. Výsledkom toho je, že krivka výskytu ochorenia COVID-19 neklesá rýchlosťou, ako by mala, a hospitalizácie stúpajú aj v našom okrese. Mesto opätovne žiada všetkých obyvateľov, aby boli disciplinovaní," konštatovala Marhefková.



Samospráva už vybavila trolejbusy a autobusy MHD respirátormi určenými pre cestujúcich, ktorí si ich môžu bezplatne prevziať u vodiča, ak ich ešte nemajú. Od 8. marca totiž nebude môcť nikto nastúpiť do vozidiel MHD bez respirátora. Dopravcovia plánujú nakúpiť prístroje na dezinfekciu vzduchu.



Podľa hovorkyne od 8. marca budú môcť mestské materské školy a prvý stupeň základných škôl navštevovať prednostne deti rodičov, ktorým povaha práce neumožňuje vykonávať ju z domu. Platí to aj pre žiakov, ktorým podmienky nedovoľujú vzdelávať sa dištančne.



"Samospráva zabezpečí prioritne v ranných hodinách pred školskými zariadeniami pravidelné kontroly mestskej polície (MsP). Často sa stáva, že rodičia nie sú ochotní preukázať sa čestným vyhlásením, prípadne nevybavia seba a deti ochranným rúškom, čím môžu ohroziť svoje zdravie a aj ostatných," dodala Marhefková.



Mestské detské ihriská označia bezpečnostnými páskami, aby na ne zamedzili prístup. Príslušníci MsP majú na ihriskách, podobne ako v areáloch základných škôl vykonávať pravidelné kontroly. V prípade porušovania zákazu vychádzania a zhromažďovania sa môžu pristúpiť k uloženiu pokuty.



"Štát situáciu nezvláda. Preto znova apelujeme na ľudí, aby boli disciplinovaní. Stav v nemocniciach je katastrofálny a len naším správaním a zodpovednosťou dokážeme eliminovať tlak, ktorý v súčasnosti prežívajú zdravotnícke zariadenia, ako aj záchranná zdravotná služba," vyzval v stredu primátor Ján Nosko.



Mesto nakúpilo dostatočný počet respirátorov, ktoré bude prostredníctvom dobrovoľníkov rozdávať v čase od 9.00 do 11.00 h pred najväčšími potravinovými obchodnými reťazcami, prioritne dôchodcom.