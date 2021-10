Nový koronavírus opäť ohrozuje prezenčné vyučovanie v Banskej Bystrici

Banská Bystrica 13. októbra (TASR) – Počty nakazených na ochorenie COVID-19 stúpajú z týždňa na týždeň aj v Banskobystrickom okrese, ktorý je aktuálne zaradený do červenej fázy s prísnejšími opatreniami. K 12. októbru mesto z dôvodu pozitívne testovaných žiakov a pedagógov uzatvorilo 12 tried v piatich základných školách. TASR o tom v stredu informovala hovorkyňa banskobystrického primátora Zdenka Marhefková.



„Z dôvodu pedagógov pozitívnych na toto ochorenie boli zatvorené aj tri triedy v troch materských školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta. Všetky školy a škôlky zabezpečujú počas obdobia povinnej karantény pre svojich žiakov dištančné vzdelávanie,“ uviedla Marhefková s tým, že podľa štatistík Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Banskej Bystrici sa ochorenie vyskytuje vo všetkých vekových skupinách, pričom najvyššiu chorobnosť zaznamenali u desať- až 14-ročných detí.



Podľa informácií z Rooseveltovej nemocnice je aktuálne hospitalizovaných 28 pacientov, osem z nich bolo zaočkovaných. Celkovo 21 pacientov je hospitalizovaných na oddelení infektológie. Na klinike anestéziológie a intenzívnej medicíny sú s potrebou podpory dýchania na umelej pľúcnej ventilácii traja pacienti, štyria sú na internom oddelení.



Banskobystrický samosprávny kraj stále patrí medzi kraje s najnižšou zaočkovanosťou.



„Čísla pozitívne testovaných opäť narastajú, preto, prosím, dodržiavajme všetky potrebné opatrenia. Banská Bystrica v rámci nášho regiónu nepatrí k mestám s najnižšou zaočkovanosťou. Stále je však priestor túto krivku zvyšovať. Rád by som vyzval prevádzky a organizátorov podujatí, aby sa správali zodpovedne a dodržiavali preventívne opatrenia, ktoré významne redukujú riziko ochorenia COVID-19,“ zdôraznil primátor Ján Nosko.