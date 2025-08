Pri malej železničnej stanici v Banskej Bystrici začínajú stavať most

Banská Bystrica 4. augusta (TASR) - Pri malej železničnej stanici v Banskej Bystrici sa začína s výstavbou nového promenádneho oceľového mosta ponad rieku Hron. Most dlhý 36 metrov a široký osem metrov bude určený pre peších a cyklistov. Mesto na jeho výstavbu získalo zdroje z eurofondov vo výške 1,26 milióna eur. V závere júla odovzdalo stavenisko vysúťaženému zhotoviteľovi, spoločnosti SMS, ktorá už začala prípravné práce. Informoval o tom v pondelok primátor Ján Nosko.



„Most z roku 1963 muselo mesto z dôvodu nepriaznivého statického posudku pred niekoľkými rokmi uzavrieť pre automobilovú dopravu. Začali sme s prácami na projektovej dokumentácii výstavby nového, do ktorej zasahoval aj Krajský pamiatkový úrad, keďže ide o pamiatkovú rezerváciu, a tiež vodohospodársky podnik. Podarilo sa nám získať zdroje z európskych štrukturálnych fondov vo výške 1,26 milióna eur. Stavba je zhruba 1,1 milióna eur, zvyšok je projektová dokumentácia, prípravné práce. Celková suma predstavuje okolo 1,7 milióna eur,“ vysvetlil Nosko. Podľa zmluvy je plánovaný termín výstavby mosta 12 mesiacov.



Ako doplnil, most je naprojektovaný tak, aby mohol byť počas mimoriadnych situácií otvorený i pre prejazd vozidiel, respektíve záchranných zložiek. Jeho súčasťou bude mobiliár a mobilná zeleň, čo nadviaže na pripravovaný projekt oddychového parčíka s prístaviskom pre vodákov. To je zatiaľ v procese územného konania.



Podľa riaditeľky spoločnosti SMS Evy Fízeľovej budú robiť všetko pre to, aby výstavbu mosta ukončili aj skôr. Prípravné práce potrvajú asi mesiac. V úvode sa začne s vytyčovaním inžinierskych sietí, s prekládkou elektrického vedenia, nasledovať budú búracie práce a samotná výstavba.



„Most budeme búrať narezávaním z jedného a z druhého brehu. Následne sa to spustí do vodného toku Hron, príde búracie kladivo, ktoré bude drviť, a budeme vyberať betónovú zmes von z Hrona,“ priblížila Fízeľová. Oceľovú konštrukciu osadia veľkým žeriavom.



V súvislosti so začiatkom stavebných prác na moste bude potrebné počítať s obmedzeniami. Parkovacia plocha pod malou železničnou stanicou je pre motoristov uzavretá a nebude na nej možné parkovať. Priestor slúži zhotoviteľovi ako zázemie pre stavbu.



Obmedzenia sa dotknú peších, cyklistov a cestujúcich, ktorí už nebudú môcť prechádzať po moste na druhú stranu smerom na zastávky MHD či do Národnej ulice. Obchádzková trasa povedie od stanice chodníkom popri Hrone na Ulici 9. mája, k podchodom na Štefánikovom nábreží s možnosťou pokračovania na Kapitulskú ulicu. Ľudia prichádzajúci z Národnej ulice môžu prejsť Štefánikovým nábrežím popred Základnú umeleckú školu J. Cikkera. Podchodom a cez most na Ulici 9. mája sa dostanú k malej železničnej stanici.