B. Bystrica žiada o eurofondy na zelené strechy pre Uhlisko

Banská Bystrica 12. júna (TASR) - Objekt Strediska sociálnych služieb na Uhlisku v Banskej Bystrici prešiel za posledné roky výraznou obnovou. Od roku 2018 do neho samospráva investovala vyše milión eur, za ktoré sa podarilo zmodernizovať vonkajšie i vnútorné priestory, nakúpiť nové vybavenie a objekt debarierizovať. Teraz mesto žiada o eurofondy v objeme asi 1,2 milióna eur, za ktoré chce na objekte vybudovať zelené strechy či vodozádržné opatrenia. TASR o tom v stredu informovala hovorkyňa primátora Zdenka Marhefková.



"Postupne sa nám darí naše objekty rekonštruovať, hoci sú financie v mestskom rozpočte z dôvodu legislatívnych zmien obmedzené. Aj preto sme sa zapojili do výzvy ministerstva životného prostredia zameranej na zavádzanie opatrení, ktoré nám pomôžu reagovať na klimatickú zmenu. V prípade, že budeme úspešní, zariadenie bude mať zelené strechy, zároveň sa zameriame na zavedenie vodozádržných opatrení. Plánujeme nahradiť nepriepustné povrchy priepustnými, modernizovať riadenie spotreby tepla, čím dosiahneme zníženie energetickej náročnosti objektov, zníženie emisií CO2 i úsporu finančných prostriedkov," vysvetlil primátor Ján Nosko.



Doterajšie stavebné úpravy smerovali k skvalitneniu prostredia pre seniorov, zdravotne znevýhodnených obyvateľov a zamestnancov.



"Vlani sa nám podarilo vybudovať aj spojovaciu chodbu medzi pavilónmi, čím sa celý objekt prepojil, čo uľahčilo prácu zamestnancom. Zároveň sme tým vytvorili priestor pre klientov, ktorí ju radi využívajú na prechádzky v interiéri za nepriaznivého počasia. Vo vnútri zariadenia pribudol priestor pre návštevy rodinných príslušníkov a staré pôvodné terasy nahradili nové spevnené plochy. Investovali sme do vonkajšieho oplotenia a elektrickej brány, čím sme zvýšili bezpečnosť v okolí strediska," zhrnula vedúca odboru sociálnych vecí magistrátu Ivana Kružliaková.



Ako doplnila, samospráva sa zameriava aj na skvalitňovanie poskytovaných služieb. Od februára rozšírila ponuku odľahčovacej služby na základe reálnych potrieb žiadateľov.



"Odľahčovacia služba môže byť terénna, ambulantná alebo pobytová. V Banskej Bystrici ju zvyčajne využívali v pobytových zariadeniach sociálnych služieb. Novinkou je možnosť využiť ju cez víkend formou opatrovateľskej služby v domácnosti a ambulantnou formou v dennom stacionári. Túto službu mesto zároveň aj finančne podporilo," dodala Kružliaková.