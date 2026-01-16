< sekcia Regióny
Zimný areál v B.Bystrici je plný bežkárov:Začali sa aj kurzy pre školy
Bežkárov, ktorí si radi zalyžujú v kopcoch v okolí Banskej Bystrice, síce začiatkom týždňa potešilo sneženie, ale posledné dni sa niesli v znamení mierneho oteplenia aj na horách.
Autor TASR
Banská Bystrica 16. januára (TASR) - Areál zimných športov na plážovom kúpalisku v centre Banskej Bystrice je kompletne zasnežený, a tak počas tohto týždňa mohli začať aj bezplatné kurzy behu na lyžiach pre základné školy tak, ako to bolo vlani. Informovala o tom mestská organizácia Záhradnícke a rekreačné služby (ZAaRES) a upozornila, že v čase školských kurzov treba v areáli, ktorý je denne zaplnený návštevníkmi, počítať prechodne so zvýšenou „premávkou“ na trati.
„Na našom mestskom okruhu sú podmienky stále vynikajúce pre bežkárov i deti na svahu, ktoré sa sánkujú a bobujú. S ochladením začneme v noci na pondelok (19. 1.) opäť zasnežovať svah, plochu na výučbu bežkovania a budeme vyrábať sneh do zásoby,“ avizoval v piatok ZAaRES.
Bežkárov, ktorí si radi zalyžujú v kopcoch v okolí Banskej Bystrice, síce začiatkom týždňa potešilo sneženie, ale posledné dni sa niesli v znamení mierneho oteplenia aj na horách. Počasie sa však má počas víkendu meniť a očakáva sa návrat mrazov i dlhšieho obdobia slnečného počasia.
„V Kremnických vrchoch sa podarilo upraviť hrebeň Skalka - Tri kríže aj Králickú zvážnicu. Na jej spodku boli podmienky horšie, podobne slabší bol úsek Tri kríže - Hostinec. Kolegovia zo združenia Kordícky Hrebenák upravili počas týždňa Kordícku zvážnicu, trasu na Tablu, Hrbočky, Tajovskú zvážnicu i králický štadión. Cez víkend plánujú vyraziť na trate v noci na nedeľu (18. 1.), kedy začne mrznúť, aby stvrdnuté trate rozfrézovali,“ vysvetlil ZAaRES.
Na Šachtičkách skútrom upravili trasu so stopou na klasiku až po Polianku pri Donovaloch. Na sobotňajšie (17. 1.) ráno je v pláne ďalšia úprava.
„Na našom mestskom okruhu sú podmienky stále vynikajúce pre bežkárov i deti na svahu, ktoré sa sánkujú a bobujú. S ochladením začneme v noci na pondelok (19. 1.) opäť zasnežovať svah, plochu na výučbu bežkovania a budeme vyrábať sneh do zásoby,“ avizoval v piatok ZAaRES.
Bežkárov, ktorí si radi zalyžujú v kopcoch v okolí Banskej Bystrice, síce začiatkom týždňa potešilo sneženie, ale posledné dni sa niesli v znamení mierneho oteplenia aj na horách. Počasie sa však má počas víkendu meniť a očakáva sa návrat mrazov i dlhšieho obdobia slnečného počasia.
„V Kremnických vrchoch sa podarilo upraviť hrebeň Skalka - Tri kríže aj Králickú zvážnicu. Na jej spodku boli podmienky horšie, podobne slabší bol úsek Tri kríže - Hostinec. Kolegovia zo združenia Kordícky Hrebenák upravili počas týždňa Kordícku zvážnicu, trasu na Tablu, Hrbočky, Tajovskú zvážnicu i králický štadión. Cez víkend plánujú vyraziť na trate v noci na nedeľu (18. 1.), kedy začne mrznúť, aby stvrdnuté trate rozfrézovali,“ vysvetlil ZAaRES.
Na Šachtičkách skútrom upravili trasu so stopou na klasiku až po Polianku pri Donovaloch. Na sobotňajšie (17. 1.) ráno je v pláne ďalšia úprava.