B. Bystrica získala 520.000 eur na skejtpark a hokejbalové ihrisko

Banská Bystrica 24. mája (TASR) - Mesto Banská Bystrica získalo na novú športovú infraštruktúru pre hokejbalistov a skejterov približne 520.000 eur. S pomocou dotácie z Fondu na podporu športu chce samospráva vybudovať nový skejtpark a hokejbalové ihrisko, v rámci projektu počíta aj s osvetlením a potrebným zázemím. TASR o tom informovala hovorkyňa primátora Zdenka Marhefková.



Nový skejtpark a hokejbalové ihrisko plánuje radnica vybudovať na zanedbaných ihriskách pri Obchodnej akadémii na Tajovského ulici, ktoré získala do vlastníctva od Banskobystrického samosprávneho kraja. Vďaka projektu tak budú obnovené dve zo štyroch zanedbaných ihrísk v areáli školy.



Vo vrchnej časti areálu plánuje mesto umiestniť skejtpark, jeho súčasťou budú betónové prvky, prekážky s rôznou náročnosťou i skejtový bazén. Na druhej ploche dnes zanedbaného ihriska bude vybudované hokejbalové ihrisko s mantinelmi, so záchytnými sieťami i s menšou tribúnou. Samospráva v rámci projektu počíta aj s oplotením nových športovísk, mobiliárom, so šatňami, s osvetlením a ďalším zázemím.



"Vysúťaženého zhotoviteľa už máme a po zvládnutí administratívnych úkonov súvisiacich so získaním mimorozpočtových zdrojov pristúpime k realizácii stavby. Som presvedčený, že už nám nič nebráni v tom, aby mohli hokejbalisti a skejteri po rokoch športovať na kvalitných plochách s potrebným vybavením a zázemím," skonštatoval banskobystrický primátor Ján Nosko.



Celkový rozpočet na výstavbu nového skejtparku a hokejbalového ihriska samospráva odhaduje na približne 742.000 eur. Zámer počíta s 30-percentnou spoluúčasťou mesta, čo predstavuje približne 222.000 eur.