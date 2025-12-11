< sekcia Regióny
B. Bystrica získala vyše 445.000 eur na obnovu objektu v Medenom hámri
V budúcom roku tak môže začať s rekonštrukciou strechy na objekte dielní a vytvorením zázemia pre inovatívne formy cestovného ruchu.
Autor TASR
Banská Bystrica 11. decembra (TASR) - Samospráva môže pokračovať v záchrane jedinečného priestoru, akým je Medený hámor v Banskej Bystrici. Mesto bolo úspešné v prvej výzve Fondu na podporu cestovného ruchu a získalo financie vo výške 445.500 eur. TASR o tom vo štvrtok informovala hovorkyňa primátora Zdenka Marhefková.
V budúcom roku tak môže začať s rekonštrukciou strechy na objekte dielní a vytvorením zázemia pre inovatívne formy cestovného ruchu. V uplynulom období sa podarilo zabezpečiť poškodenú strechu a vykonať statické opatrenia na objekte hiartov v areáli Medeného hámra.
„Aj keď malými, ale konkrétnymi krokmi postupne smerujeme k záchrane tejto jedinečnej technickej pamiatky. Máme presnú predstavu o tom, čo v areáli Medeného hámra chceme a náš zámer ostáva nezmenený. Naším cieľom je v budúcnosti vytvoriť v mestských objektoch Medeného hámra Thurzovsko-Fuggerovskú zážitkovú expozíciu. Ďakujem všetkým, ktorí stoja za projektom Medeného hámra, vďaka ktorým sme úspešní v získavaní mimorozpočtových zdrojov a smerujeme k tomu, aby sme našu spoločnú víziu premenili na skutočnosť,“ zdôraznil primátor Ján Nosko.
Areál Medeného hámra tvoria štyri chránené objekty, z toho dve budovy (dielne a hiarty) sú od roku 2021 vo vlastníctve mesta. Väčšiu časť areálu, objekty laboratórií a elektrolýzy, získal do vlastníctva v roku 2024 súkromný majiteľ s cieľom revitalizovať ich a spolu s mestom vytvoriť v budúcnosti nový verejný priestor.
Cieľom mesta je postupne a citlivo obnovovať historický areál Medeného hámra ako priestor pre organizovanie a realizáciu atraktívnych inovatívnych aktivít cestovného ruchu. Vďaka občianskemu združeniu ZA! Medený hámor sa darí oživovať areál v posledných rokoch prostredníctvom mnohých komunitných aktivít a sérii podujatí, ktoré mesto podporuje.
„Rozpočet projektu počíta okrem novej strechy na objekte dielní aj s vytvorením zázemia pre návštevníkov a organizátorov. Chceme tak popri postupnej obnove pokračovať v organizovaní podujatí a rozšíriť ich ponuku pre popularizovanie tohto vzácneho priestoru,“ doplnil vedúci pracovnej skupiny Medeného hámra Juraj Havlík.
Samospráva bude pokračovať v hľadaní externých zdrojov, aby sa objekty v areáli Medeného hámra darilo postupne obnovovať a zabránilo sa ich ďalšej degradácii. Táto významná technická pamiatka fungovala nepretržite 500 rokov, sídlila v nej Thurzovsko-fuggerovská spoločnosť. Išlo o druhý najstarší veľkovýrobný podnik na území Slovenska a vo svojej dobe bol svetovým unikátom.
