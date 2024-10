V Banskej Bystrici začína rozsiahla oprava ciest zo štátnej dotácie

Banská Bystrica 18. októbra (TASR) - Na budúci týždeň sa v Banskej Bystrici začína rozsiahla rekonštrukcia ciest a chodníkov zo štátnej dotácie 300.000 eur, ktorú mesto získalo v súvislosti s oslavami 80. výročia Slovenského národného povstania. Samospráva použije financie na obnovu vozoviek, parkovacích miest i chodníkov nachádzajúcich sa v bezprostrednej blízkosti centra mesta. TASR o tom v piatok informovala hovorkyňa primátora Zdenka Marhefková.



Vysúťažený zhotoviteľ spoločnosť Pemax Plus si 22. októbra prevezme stavenisko a začne s realizáciou prvej etapy z celkových troch. V rámci nej bude obnovená Švantnerova ulica, ktorá vedie popod Štátnu operu, Národná ulica popri parčíku Ladislava Novomeského a parkovacia plocha pri Národnom dome. Vodiči musia počítať s tým, že na Švantnerovej a Národnej ulici popri rektoráte Univerzity Mateja Bela bude dočasne zrušené parkovanie. Držitelia zľavnených parkovacích kariet, ako i zamestnanci inštitúcií v tejto lokalite, budú musieť využiť voľné kapacity na iných uliciach. Práce by mali trvať zhruba dva týždne.



"Verím, že všetky práce pôjdu podľa harmonogramu, aby plánované dopravné obmedzenia trvali čo najmenej. Motoristom chceme pomôcť, preto na parkovanie budú môcť počas stavebných prác využiť parkovisko pri zmrzline pod Baštou, ktoré bude počas tohto obdobia voľne prístupné. Výsledkom budú opäť komfortnejšie úseky ciest a chodníkov, ktoré spôsobovali vodičom i peším problémy," zdôraznil primátor Ján Nosko.



V druhej etape prejde obnovou Cikkerova ulica od križovatky s Národnou po Kapitulskú. Zhotoviteľ obnoví chodník na strane pri objekte Štátnej opery a zvyšnej časti jazdného pruhu, ktorý nebol dotknutý rekonštrukčnými prácami plynárov.



"Počas týchto prác bude na Cikkerovej ulici zrušené parkovanie a chodci presmerovaní na chodník na opačnej strane," doplnil Martin Snopko z oddelenia miestnych komunikácií a inžinierskych sietí magistrátu.



V tretej etape sa zrealizuje obnova vetvy mimoúrovňovej križovatky s cestou I/66 na Ulici 29. augusta ako aj obnova Kapitulskej ulice, od križovatky s Cikkerovou po cestu I/66.



"Keďže ide o frekventovaný úsek, práce budeme vykonávať počas niektorého víkendu. V tejto súvislosti bude potrebné zobojsmerniť Cikkerovu a Kuzmányho ulicu. Dočasne sa nebude dať dostať k Pamätníku SNP a ani k zmrzline. Verím, že počasie nám bude priať a lehotu šesť týždňov na realizáciu všetkých troch etáp sa nám podarí dodržať," dodal Michal Hrnčár zo spoločnosti Pemax Plus.