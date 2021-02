Zoznam náhradníkov na očkovanie v Banskej Bystrici je nateraz plný

Banská Bystrica 2. februára (TASR) – Rooseveltova nemocnica v Banskej Bystrici spustila v pondelok (1. 2.) do prevádzky telefonický kontakt, na ktorom bolo možné registrovať sa ako náhradník pre aktuálne prebiehajúcu fázu očkovania proti ochoreniu COVID-19. Zoznam náhradníkov je už plný, oznámila v utorok nemocnica na sociálnej sieti.



"Nápor na našu linku je väčší, ako je jej kapacita. Kolegovia vybavili za včerajší deň stovky hovorov. Zoznam náhradníkov, ktorých potrebujeme mať k dispozícii, je tak momentálne na najbližšie dni naplnený," uvádza Rooseveltova nemocnica.



"Teší nás, že je o očkovanie proti COVID-19 taký záujem, ale prosíme ľudí, aby chápali, že náhradníkov nepotrebujeme veľa. Denne maximálne okolo desať," tvrdí zdravotnícke zariadenie.



Zaradenie do zoznamu náhradníkov nie je nárokovateľné a záujemca musí spĺňať kritériá definované vyhláškou ministerstva zdravotníctva. Podľa nej sa v súčasnosti prioritne očkujú len osoby, ktoré sú registrované cez portál korona.gov.sk a patria do priorizovanej skupiny pre danú fázu očkovania.



Do súčasnej fázy patria okrem zdravotníckych pracovníkov, študentov zdravotníckeho lekárskeho a nelekárskeho odboru, ktorí počas štúdia prichádzajú do kontaktu s pacientom, či zamestnancov obslužných organizácií vykonávajúcich činnosť v nemocnici alebo zariadení sociálnych služieb, aj všetky osoby nad 75 rokov.



"Od 1. februára sa môžu v našom vakcinačnom centre evidovať do zoznamu náhradníkov skupiny osôb, ktoré nie sú definované pre aktuálne prebiehajúcu fázu očkovania. Do zoznamu môže byť zaradený záujemca vo veku nad 65 rokov, alebo osoba so závažnou chorobou významne zvyšujúcou riziko závažného priebehu ochorenia COVID-19, definovaná vo vyhláške ministerstva zdravotníctva," konštatovala nemocnica v závere minulého týždňa. Upozornila však, že taký záujemca, musí byť schopný dostaviť sa do vakcinačného centra do 30 minút od vyzvania.