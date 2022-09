Zrekonštruovaný mládežnícky štadión v B. Bystrici otvoria vo štvrtok

Banská Bystrica 14. septembra (TASR) – Zrekonštruovaný mestský mládežnícky štadión v Kráľovej, v časti Banskej Bystrice, otvoria pre širokú verejnosť vo štvrtok (15. 9.) a súčasťou programu bude futbalový turnaj žiakov, kultúrny program, rôzne súťaže a sprievodné akcie. TASR o tom v stredu informovala Dominika Adamovičová, hovorkyňa banskobystrického primátora.



Na vynovenom futbalovom štadióne mestské športové kluby odohrali doposiaľ niekoľko tréningov a začiatkom júla sa tam uskutočnili Majstrovstvá Slovenska v malom futbale.



S obnovou jedného zo športovísk mesto začalo v júni 2020, do užívania ho odovzdalo v apríli tohto roka. Pribudol nový objekt štadióna so šatňami, prestrešené betónové tribúny s kapacitou takmer 1500 miest, osvetlenie, bufety a toalety pre divákov, dva objekty s pokladnicami, ale i nové prístupové plochy a parkoviská. Zároveň sa vymenila futbalová plocha za novú s umelým trávnikom.



"Náš zámer z roku 2017, keď sme boli Európskym mestom športu, sa nám podarilo dotiahnuť do úspešného konca. Som presvedčený, že mladým futbalistom z rôznych klubov v našom regióne svitá na lepšie časy. Verím, že budeme svedkami mnohých úspechov, vďaka ktorým sa Banská Bystrica opäť priblíži k svojej úspešnej futbalovej histórii," konštatoval primátor Ján Nosko.



Podľa Vladimíra Briedu, vedúceho oddelenia implementácie projektov magistrátu, náklady na obnovu futbalového štadióna predstavujú viac ako 3,6 milióna eur.



"Z mestského rozpočtu sme vyčlenili zhruba dva milióny eur, pričom samospráve sa podarilo čerpať aj mimorozpočtové finančné prostriedky. Z vládnej dotácie sme získali 730.000 eur a z Fondu na podporu športu sme dostali okolo 907.000 eur," uviedol Brieda.