Zvolenská cesta v Banskej Bystrici je po uzávere opäť prejazdná

Banská Bystrica 1. decembra (TASR) - Časť Zvolenskej cesty v úseku cez most ponad Hron je od štvrtka po niekoľkotýždňovej uzávere opäť prejazdná. Dopravné obmedzenie súviselo s naďalej pokračujúcou výstavbou cyklomosta ponad rýchlostnú cestu R1. TASR o tom informovala hovorkyňa primátora Dominika Adamovičová.



"V jednotlivých etapách stavby bude aj naďalej obmedzený výjazd zo Zvolenskej cesty na rýchlostnú cestu R1 v smere do centra v mimoúrovňovej križovatke Radvaň," uviedla Adamovičová. Mesto preto žiada verejnosť aj naďalej o trpezlivosť, zvýšenú pozornosť a ohľaduplnosť.



Výstavba cyklomosta, ktorý sa bude začínať pri čerpacej stanici obchodného reťazca a smerovať bude ponad R1 až po predajňu automobilov na Zvolenskej ceste, sa začala koncom októbra prekládkou inžinierskych sietí. S montážou cyklomosta sa počíta v apríli, verejnosti by mal slúžiť od septembra. Cyklomost bude súčasťou cyklocesty Hušták - Kráľová, samospráva na jeho výstavbu získala z európskych zdrojov 3,1 milióna eur.