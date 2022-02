Banská Bystrica chystá investície za približne 20 miliónov eur

Banská Bystrica 1. februára (TASR) – Samospráva Banskej Bystrice pripravuje v tomto roku najväčšie investície za posledné tri desaťročia. Celková výška investícií na rok 2022 predstavuje približne 20 miliónov eur. Projekty z vlastných i mimorozpočtových zdrojov budú zamerané najmä na dopravu, šport či životné prostredie. Na utorňajšom brífingu o tom informoval primátor mesta Ján Nosko.



"Čo sa týka dopravnej infraštruktúry, v rámci nej chceme zmodernizovať svetelnú signalizáciu na ceste I/66 tak, aby tu bolo inteligentné riadenie križovatiek, ktoré bude uprednostňovať mestskú hromadnú dopravu," uviedol primátor. Ako dodal, mesto chce pozornosť upriamiť i na havarijný stav mostov na ulici Moskovská a v lokalite Laskomer.



V rámci riešenia dopravnej situácie v meste plánuje samospráva i vybudovanie okružných križovatiek pri mestskom parku a pri Medenom hámri. Pracuje tiež na riešení statickej dopravy a pripravuje zámery týkajúce sa výstavby parkovacích domov a rezidenčného parkovania. Významné investície poputujú v najbližších mesiacoch aj do obnovy ciest a chodníkov, na tento účel mesto alokovalo približne 7,8 milióna eur.



"Chceme investovať do najdlhšieho úseku, ktorý sa kedy v meste opravil, a to cesta od Moskovskej ulice až po Tajovského ulicu. Zároveň pracujeme na prepojení cesty Na Troskách, ktorej cieľom je odľahčiť dopravu a presmerovať ju, aby sme túto lokalitu dokázali upokojiť. Spolu s vybudovaním podchodu pre peších by sme chceli predĺžiť pešiu zónu od Námestia SNP," dodal Nosko.



Samospráva Banskej Bystrice sa v najbližších mesiacoch plánuje venovať i problematike revitalizácie mestského parku, pripravuje tiež vybudovanie parčíka pri železničnej stanici v centre mesta. "Veľmi zaujímavý je i projekt Reakcia na zmenu klímy mesta Banská Bystrica, kde sme získali približne 1,6 milióna eur. Súčasťou tohto projektu je aj rekonštrukcia verejného osvetlenia na sídlisku Fončorda," uviedol primátor.



V rámci investičných zámerov mesto plánuje realizovať i výstavbu nájomných bytov na Ďumbierskej ulici či obnovu materskej školy na Šalgotarjánskej ulici. V rámci rozvoja cyklistickej dopravy plánuje začať s výstavbou cyklolávky v Radvani, ktorá by mala viesť ponad rýchlostnú cestu R1. Dokončiť chce tiež projektovú prípravu ďalších cyklotrás, ktoré by centrum mesta prepojili s mestskými časťami Fončorda, Radvaň, Kráľová či Senica.