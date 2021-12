Banskobystrická nemocnica: Počet chorých sa blíži k číslam druhej vlny

Banská Bystrica 3. decembra (TASR) – Počet pacientov s ochorením COVID-19 hospitalizovaných vo Fakultnej nemocnici s poliklinikou (FNsP) F. D. Roosevelta v Banskej Bystrici sa v uplynulých dňoch priblížil k maximu z vrcholu druhej vlny pandémie nového koronavírusu. TASR o tom informovala hovorkyňa nemocnice Ružena Maťašeje.



Najviac pacientov s novým koronavírusom bolo v banskobystrickej nemocnici hospitalizovaných v marci tohto roku, obsadených bolo vtedy 127 lôžok. "Posledný novembrový deň tohto roku ich ležalo v nemocnici s ochorením COVID-19 spolu 124. Dnes ich je 106. Len 21 z nich sa dalo zaočkovať," priblížila Maťašeje.



Z celkového počtu je 47 pacientov hospitalizovaných na oddelení infektológie v samostatnom pavilóne, zvyšní ležia v covidovej časti II. Internej kliniky Slovenskej zdravotníckej univerzity (SZU) a na oddelení pneumológie v hlavnom nemocničnom areáli. "II. Klinika anestéziológie a intenzívnej medicíny SZU má momentálne s počtom 14 pacientov na umelej pľúcnej ventilácii svoje kapacity naplnené," dodala hovorkyňa nemocnice.



Banskobystrickú nemocnicu v piatok navštívil aj minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský (nominant OĽANO), zaujímal sa o to, ako personál nemocnice zvláda aktuálne pracovné vypätie. V prípade nutnosti je FNsP F. D. Roosevelta schopná reprofilizovať až 345 lôžok pre pacientov s ochorením COVID-19, bolo by to však na úkor zdravotnej starostlivosti o iných pacientov.