Banskobystrická radnica sa v sobotu ponorí do tmy

Banská Bystrica 25. marca (TASR) – Hodinu Zeme a Svetový deň epilepsie si Banská Bystrica v sobotu (26. 3.) pripomenie nielen zhasnutím, ale aj osvetlením svojich dominánt na Námestí SNP. TASR o tom v piatok informovala Dominika Adamovičová, hovorkyňa banskobystrického primátora.



„Celosvetová ekologická akcia každoročne spája mestá, firmy, ale i jednotlivcov v snahe zmeniť svoje správanie a žiť v rámci limitov planéty. Od roku 2011 sa do celosvetovej kampane zapája aj Banská Bystrica a v sobotu od 20.30 do 21.30 h vypne na jednu hodinu osvetlenie historickej radnice," priblížila Adamovičová.



Kým sa jedna dominanta ponorí do tmy, blízka Hodinová veža sa rozsvieti na fialovo. Mesto pod Urpínom si v sobotu pripomenie aj Svetový deň epilepsie, tzv. Fialový deň. Medzinárodná kampaň sa od roku 2008 venuje zvyšovaniu povedomia o tejto chorobe na celom svete.