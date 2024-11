Symbol areálu Rooseveltovej nemocnice, fontánu Kvet života, zachovajú

Banská Bystrica 12. novembra (TASR) - Dominanta areálu Rooseveltovej nemocnice v Banskej Bystrici, ktorou je fontána nazvaná Kvet života, zostane zachovaná a bude súčasťou aj novej nemocnice.



"Hoci nemocnica zmení svoj vzhľad takmer od základu, niektoré jej dominanty predsa len plánujeme zachovať. Je ňou i jedna z najmonumentálnejších a najkrajších fontán v meste, ktorá je symbolom nášho areálu," informovala nemocnica.



V týchto dňoch fontánu postupne rozoberajú a následne bezpečne uschovajú, aby ju mohli opätovne nainštalovať. Predtým si však bude vyžadovať rekonštrukciu, keďže je poškodená a nefunkčná.



"Veríme, že pacienti a návštevníci sa budú tešiť z novej a modernej nemocnice ako celku, ktorého súčasťou bude staronová fontána. Nielenže pôjde o estetický prvok, ale v horúcich letných dňoch splní svoj účel a osvieži ich," uviedla nemocnica.



Výstavba novej nemocnice v priestoroch súčasného areálu Fakultnej nemocnice s poliklinikou F. D. Roosevelta v Banskej Bystrici je jednou z najväčších investícii do zdravotníckej infraštruktúry za posledné desaťročia na Slovensku. Stavba je financovaná zo zdrojov plánu obnovy a ako v závere októbra konštatoval minister zdravotníctva Kamil Šaško (Hlas-SD), tímu nemocnice spolu so zhotoviteľom sa darí plniť kľúčové míľniky a stanovené termíny. Časť areálu nemocnice je už zbúraná, stavebné práce bežia za plného chodu nemocnice.



Podľa míľnikov určených plánom obnovy by hrubá stavba novej nemocnice mala byť ukončená do konca júna 2026. S kompletným ukončením lehoty výstavby a plnou prevádzkou v nových objektoch sa počíta do konca roku 2029. Nová nemocnica je navrhnutá tak, aby zahŕňala trendy poskytovania zdravotnej starostlivosti v 21. storočí a poskytovala adekvátnu kvalitu a komfort ako pacientom, tak i personálu.