B. Bystricu a Zvolen čistí 100 firemných dobrovoľníkov

Banská Bystrica/Zvolen 10. júna (TASR) – Celkom 60 firemných dobrovoľníkov v Banskej Bystrici a 40 vo Zvolene sa v piatok pridalo k ďalším dobrovoľníkom po celom Slovensku, aby vylepšili a skrášlili svoje okolie. Banskobystričania v rámci podujatia s názvom Naše mesto vyčistia chodníky a miesta posledného odpočinku slovenských dejateľov, Zvolenčania zase skrášlia mestský park Lanice.



Ako informuje Nadácia Pontis, ktorá podujatie zastrešuje, Naše mesto každý rok prepája firmy, samosprávy a občiansky sektor s cieľom viditeľne zlepšiť miesta, kde ľudia žijú a pracujú.



"V Banskej Bystrici dobrovoľníci vyčistia chodníky a miesta posledného odpočinku dejateľov mesta, respektíve celého Slovenska. Budú tiež upratovať mesto a pomôžu tak samospráve skrášliť verejný priestor," uvádza nadácia.



Pomoci sa dočká aj Materská škola Radvanská 28 v Banskej Bystrici, kde by chceli učitelia deťom dopriať podnetné prostredie na pohybové aktivity a hru vonku. Dobrovoľníci tam zrekonštruujú drevené domčeky pre deti a vstupné brány do objektu škôlky.



Vo Zvolene viac ako dve desiatky dobrovoľníkov budú pracovať v parku Lanice. Účastníci čistia informačné tabule, maľujú orientačné prvky aj lavičky a obnovia tiež cestičky okolo jazierka. Taktiež vykosia nepôvodné druhy bylín.



Celkovo sa do podujatia Naše mesto počas nasledujúceho týždňa zapojí skoro 9000 dobrovoľníkov v 48 mestách po celom Slovensku.