B. Gröhling: O zvyšovaní platov učiteľov sa bude ešte diskutovať

Bratislava 8. júna (TASR) – O zvyšovaní platov učiteľov sa bude ešte diskutovať v nasledujúcich dňoch. Po rokovaní vlády to potvrdil minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Branislav Gröhling (SaS). V tomto smere očakáva dohodu.



Gröhling uviedol, že o platoch v školstve budú rokovať s premiérom alebo aj s ministrom financií tento alebo nasledujúci týždeň. "Táto téma ešte nie je uzatvorená," povedal minister školstva. Zároveň skonštatoval, že nasledujúce dni si sadnú za stôl a vysvetlia si niektoré veci. Očakáva, že na niečom sa určite dohodnú.



Návrh zákona, ktorý mal na vládu v stredu predložiť minister financií SR Igor Matovič (OĽANO), podľa jeho slov doteraz nevidel. Nevedel sa preto k nemu vyjadriť.



Podľa šéfa rezortu školstva sa na rokovaní vlády hovorilo aj o nadvýbere financií vo výške 327 miliónov eur. "Stále hovorím, tak ako aj odborári, že z tohto nadvýberu by sa malo zaplatiť zvyšovanie platov učiteľov. Poznamenal, že všetky štyri koaličné strany pred voľbami mali vo svojom programe uvedené, že chcú zvyšovať platy v školstve. Podľa jeho slov je teraz ten správny čas, aby svoje sľuby splnili.



Zároveň minister školstva pripomenul, že učiteľom sa budú platy od 1. júla dvíhať o tri percentá, tak ako to vyplýva z kolektívneho vyjednávania. Zároveň verí, že od januára 2023 to bude minimálne o desať percent. Gröhlinga mrzí, že učitelia a školstvo boli opätovne vzatí za rukojemníkov. Potvrdil, že bude za nich bojovať.



V súvislosti s budúcotýždňovým (15. 6.) protestným zhromaždením, ktoré organizujú školskí odborári, uviedol, že sa s nimi ešte predtým stretne na pôde rezortu. Ich štrajk minister podporuje.