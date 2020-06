B. Gröhling odovzdal vysvedčenia žiakom v Nových Zámkoch

Bratislava/Nové Zámky 30. júna (TASR) – Školský rok 2019/2020 uzavrel minister školstva, vedy, výskumu a športu Branislav Gröhling (SaS) slávnostným odovzdávaním vysvedčení na troch základných školách v Nových Zámkoch.



Počas návštevy škôl minister komunikoval aj s učiteľmi a riaditeľmi. Šéf rezortu školstva skonštatoval, že si s učiteľmi vymieňali názory, ako prebiehalo dištančné vzdelávanie. Poukázal na to, že na viacerých školách nefunguje internetové pripojenie, a to sa budú snažiť do budúcna zmeniť. "Zvažujeme digitálny príspevok a budeme sa snažiť predpripraviť tento plán," poznamenal Gröhling.



V rámci digitálneho príspevku si rezort školstva podľa ministra uvedomuje, že nemôže dať školám len peniaze, aby si nakúpili notebooky, ale musím vyriešiť aj ich pripojenie na internet. "Za ostatné roky pripojenie nebolo správne. Musíme sa s tým nejako vyrovnať. Radšej by sme mali peniaze posielať školám, ktoré si vedia zabezpečiť internetové pripojenie v jednotlivých regiónoch, kde to nevie zabezpečiť štát," uviedol.



Šéf rezortu školstva uviedol, že bude komunikovať s bývalou ministerkou zdravotníctva Andreou Kalavskou a hlavným hygienikom SR Jánom Mikasom, aby v prípade druhej vlny epidémie koronavírusu mali na ministerstve pripravený plán. "V rámci druhej vlny nechceme školy zatvárať celoplošne. Chceme, aby to bolo na základe konzultácie s regionálnymi úradmi verejného zdravotníctva. Na všetko toto chceme byť pripravení a chceme to prezentovať na konci augusta," priblížil.



Minister sa s pedagógmi rozprával napríklad aj o otvorenom trhu s učebnicami či o školských kluboch detí. Poznamenal, že sa ho pýtali aj na zjednotenie financovania škôl.



Od stredy 1. júla sa pre takmer 454.175 žiakov základných a 196.443 žiakov stredných škôl začínajú letné prázdniny. Tie si užije aj 33.721 žiakov špeciálnych škôl. Utorkovým odovzdávaním vysvedčení sa oficiálne ukončil školský rok 2019/2020, ktorý v druhom polroku poznačila aj koronakríza.