B. Gröhling: Štvorročné výsledky by mali byť jedným z kritérií maturít

Žilina 28. mája (TASR) – O tohtoročných maturitných a prijímacích skúškach diskutoval vo štvrtok minister školstva Branislav Gröhling (SaS) na pôde Strednej odbornej školy (SOŠ) poľnohospodárstva a služieb na vidieku v Žiline s vedením Žilinského samosprávneho kraja (ŽSK) a pedagógmi školy.



"Diskutovali sme aj o tom, že pri maturite by do budúcna mali byť jedným z kritérií známky a výsledky žiakov za celé štyri roky. Určité pravidlá sme nastavili aj pri prijímacích pohovoroch. Ak nám cez sito, ktoré sme nachystali v rámci tých pravidiel, budú niektoré školy prepadávať, budeme ich riešiť individuálne," povedal Gröhling.



Predsedníčka ŽSK Erika Jurinová podotkla, že odbory na SOŠ poľnohospodárstva a služieb na vidieku sú unikátom. "Kynológia, ekonomika v poľnohospodárstve, agropodnikanie, vidiecky turizmus, záhradná architektúra sú oblasti, ktoré majú miesto v našej spoločnosti. A verím, že škola sa bude ďalej rozvíjať," uviedla Jurinová.



Doplnila, že v 59 stredných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK bolo v roku 2020 celkom 4447 maturantov. "Len 60 študentov nebolo spokojných s výsledkom maturity podľa priemeru známok. Práve v tejto škole boli všetci žiaci spokojní, čo nás teší. Každopádne, teraz sa budeme boriť s prijímacími pohovormi a veríme, že problémov bude čo najmenej," dodala Jurinová.



"Veľmi sa teším, že sme videli aj takýto typ školy. Budeme musieť podporovať túto oblasť, ktorá je naozaj nosným prvkom Žilinského kraja. Určite budeme riešiť tieto školy aj na budúcom stretnutí Združenia samosprávnych krajov SK8. Aby sme prediskutovali naše ambície a plány, čo chceme robiť, či už s regionálnym školstvom a následne aj s vysokým školstvom," dodal minister školstva.



ŽSK má podľa Jurinovej dlhoročne v pozornosti práve rozvoj odborného vzdelávania. "Za posledné dva roky vznikli tri centrá odborného vzdelávania, čo svedčí o skutočnom záujme rozvíjať túto oblasť. A hľadáme aj zdroje, ktorými by sme ju posilňovali," uzavrela.