Gröhling: Trenčín je pripravený na návrat detí do škôl

Trenčín 19. mája (TASR) – Mesto Trenčín je už teraz pripravené na všetky problémy, ktoré by mohli nastať po návrate detí do materských škôl a základných škôl. Minister školstva Branislav Gröhling to povedal po prehliadke MŠ a ZŠ Dlhé Hony v Trenčíne a stretnutí s primátorom Richardom Rybníčkom.



"Ministrovi sme ukázali, ako reálne fungoval babysitting pre lekárov a zdravotné sestry v prvej línii. Predstavili sme mu aj učiteľky, ktoré sa starajú v MŠ na Legionárskej o deti zdravotníkov. Naozaj je fajn, keď príde minister priamo do terénu opýtať sa, ako to učitelia a riaditelia vidia. A osvedčuje sa, že keď máte skvelých riaditeľov a učiteľov, s rozhodnutím zo strany ministra školstva sa dokážu vysporiadať," povedal Rybníček.







Minister školstva podotkol, že počas ostatných rokov sa zabúda na školské kluby. "Myslím si, že by sme sa mali školským klubom venovať omnoho výraznejšie a pozrieť sa na ich fungovanie. Pretože sú pre deti a aj rodičov veľmi dôležité. Beriem si to do budúcna ako osobnú výzvu. Školské kluby budú mojou prioritou a verím, že vysporiadame aj problémy, ktoré sa za niekoľko rokov naniesli na školské kluby," skonštatoval Gröhling.



Pripomenul, že pokyny pre školské kluby sú vo vydanom usmernení. "Teraz potrebujeme zistiť záujem zo strany zriaďovateľov. Napríklad v Trenčíne povedali, že už tento týždeň budú mať aspoň nejaké čísla, aký bude záujem. A následne na to možno budeme upravovať, alebo nejakým spôsobom korigovať aj jednotlivé opatrenia," uviedol minister školstva.







Nariadenie pre 3000 MŠ a 2700 ZŠ podľa neho nedokáže "vychytať" všetky ich problémy. "Preto sme určovali rámec a nechávame rozhodnutie na zriaďovateľov, respektíve na riaditeľov jednotlivých škôl. Toto je naozaj najlepšie, čo sme mohli v rámci aktuálneho vývoja rozhodnúť. Som si istý, že celú situáciu v júni zvládneme a budeme dopredu vedieť, koľko detí pôjde do MŠ a ZŠ. A následne si budú môcť aj zamestnávatelia nastaviť naštartovanie celej ekonomiky," uzavrel Gröhling.