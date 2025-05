B. Herchl vystavuje fotografie zachycujúce tvrdý svet baníctva

Bratislava 5. mája (TASR) - Slovenská výtvarná únia (SVÚ) pozýva v utorok 6. mája o 18.00 h na finisáž výstavy „Braňo Herchl - Kam slnko nechodí“ inštalovanej v bratislavskej Galérii Umelka. „Je to výstava o sile, tichu, prachu a ľuďoch, ktorí denne zostupujú do tmy,“ uvádzajú organizátori výstavy fotografií slovenského fotografa Braňa Herchla, ktorý sa sústreďuje na zachytenie tvrdého a neľútostného sveta baníctva.



„Braňo Herchl zachytil svojím pohľadom silné portréty ľudí a prenáša návštevníkov svojimi obrazmi do podzemného sveta baníkov,“ uvádza SVÚ k prezentovaným čiernobielym aj farebným fotografiám, ktoré zvýrazňujú drsnú a surovú atmosféru baní. „Autor sa zameriava na tváre baníkov, ich unavené oči a ruky zrobené ťažkou prácou. Detailné zábery nástrojov a strojov používaných v baníctve sú doplnené širšími kompozíciami, ktoré zachytávajú celé scény z podzemných priestorov,“ dodáva kurátor výstavy Ľuboslav Moza.



Výstava potrvá do 11. mája.