B. Kollár nesúhlasí so zrušením nemocnice v Revúcej

Revúca 2. novembra (TASR) – Zrušenie či obmedzenie nemocnice v Revúcej by mohlo viesť k vyľudneniu a poškodeniu života v celom regióne. Po stretnutí s vedením nemocnice a zástupcami samospráv to uviedol predseda parlamentu Boris Kollár (Sme rodina).



Podľa Kollára majú reforma nemocníc i reforma súdnictva v podobe súdnej mapy dosah na najväčších zamestnávateľov v regiónoch a dotýkajú sa inštitúcií, ktoré "robia mesto mestom". V prípade zrušenia či obmedzenia nemocnice v Revúcej sa obáva destabilizácie regiónu a "zníženia mesta na úroveň lokálnej dediny".



"Keď im zoberieme nemocnicu, kde je zamestnaných 250 ľudí, tak pre nich to bude fatálne. Nechcem byť hrobárom tých najťažšie skúšaných slovenských regiónov," uviedol predseda parlamentu. Pripomenul tiež, že súčasná podoba reformy nemocníc nemá v Národnej rade SR podporu poslancov Sme rodina.



Nesúhlas s pripravovanou stratifikáciou siete nemocníc už pred časom vyjadrili aj členovia Regionálneho združenia miest a obcí Stredného Gemera. Podľa primátora Revúcej Júliusa Buchtu taký dôležitý článok pre zdravie obyvateľov, ako je revúcka nemocnica, musí ostať v takom stave, ako je doteraz.



"Reprofilizácia a jej presunutie do kategórie komunálnej nemocnice našim ľuďom nepomôže, ale naopak, výrazne zhorší ich život," dodal pre TASR Buchta.