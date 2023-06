B. Kollár prisľúbil pomoc s uzáverou železničného mosta v Seredi

Sereď 16. júna (TASR) - Počas návštevy Serede sa stretol predseda Národnej rady SR Boris Kollár s primátorom Ondrejom Kurbelom. Na krátkom pracovnom stretnutí mu primátor predstavil najaktuálnejšie problémy mesta. K nim patrí nedávno uzatvorený most ponad železnicu a zlý stav železničnej stanice. Informovala o tom hovorkyňa radnice Zuzana Slahučková.



"Primátor vysvetlil podstatné súvislosti s mostom, ktorý spravuje Slovenská správa ciest. Zaujímal sa o možnosti rýchlejšieho zavedenia niektorých opatrení, ktoré by znížili negatívne dosahy uzatvoreného mosta na obyvateľstvo," uviedla hovorkyňa.



Nastolená bola žiadosť Serede na udelenie výnimky zo spoplatnenia 2,5-kilometrového úseku diaľnice. Tvorí obchádzkovú trasu a obyvatelia ju teraz podľa hovorkyne využívajú na bežné premiesťovanie sa z jednej časti mesta do druhej. Sú tak odkázaní na zakúpenie diaľničnej známky len z dôvodu uzávery mosta. Žiadosti o udelenie výnimky však boli doteraz zo strany ministerstva zamietnuté.



Primátor tiež požiadal predsedu Národnej rady SR o spoluprácu pri koordinácii oslovených zložiek štátu na zabezpečenie vybudovania dočasného premostenia. Zapožičanie ťažkej mostnej súpravy už prisľúbila Správa štátnych hmotných rezerv SR a o súčinnosť pri výstavbe boli požiadané Ministerstvo vnútra SR a Ministerstvo obrany SR. "Predseda parlamentu prisľúbil primátorovi rýchlejšie riešenie tejto problematiky. Mesto bude postupovať na základe dnešného stretnutia a nových informácií," uviedla hovorkyňa.