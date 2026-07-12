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B. Kružlík ohlásil kandidatúru na primátora mesta Sereď
Poukázal na to, že chce ísť cestou rešpektu, vecného dialógu a spolupráce.
Autor TASR
Sereď 12. júla (TASR) - Predseda občianskeho združenia Naša Sereď Branislav Kružlík sa plánuje v jesenných voľbách uchádzať o post primátora mesta Sereď v okrese Galanta ako nezávislý kandidát. Informoval o tom vo videu na sociálnej sieti.
Poukázal na to, že chce ísť cestou rešpektu, vecného dialógu a spolupráce. „Nekandidujem proti nikomu,“ podčiarkol s tým, že v blízkej dobe predstaví program a tím ľudí.
Post primátora Serede bude v nadchádzajúcich komunálnych voľbách obhajovať Ondrej Kurbel. Spojené voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov sa budú konať v sobotu 24. októbra.
Poukázal na to, že chce ísť cestou rešpektu, vecného dialógu a spolupráce. „Nekandidujem proti nikomu,“ podčiarkol s tým, že v blízkej dobe predstaví program a tím ľudí.
Post primátora Serede bude v nadchádzajúcich komunálnych voľbách obhajovať Ondrej Kurbel. Spojené voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov sa budú konať v sobotu 24. októbra.