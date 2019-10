B. Ondruš: Výstava Stredoškolák je na Slovensku unikátna a jedinečná

Trenčín 25. októbra (TASR) – Výstava Stredoškolák – Hrdina remesla je unikátna a jedinečná v rámci Slovenska. Počas výstavy Stredoškolák a veľtrhu pracovných príležitostí Job Forum na trenčianskom výstavisku Expo Center to povedal štátny tajomník Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR Branislav Ondruš.



„Výstava Stredoškolák – Hrdina remesla je unikátne a jedinečné podujatie v rámci celého Slovenska. Je to hlavne tým, že návštevník tu môže nájsť na jednom mieste stredné školy, v tomto roku aj vysoké školy, ale aj zamestnávateľov z regiónu. Tento koncept sa mi veľmi páči, pretože žiaci vďaka výstave získajú dôležité informácie, ktoré môžu rozhodnúť o ich budúcej študijnej či pracovnej kariére,“ povedal Ondruš.



Žiaci základných i stredných škôl mali v rámci 21. ročníka výstavy počas dvoch dní (24. – 25. 10.) jedinečnú príležitosť nájsť na jednom mieste všetky dôležité informácie o možnostiach ich ďalšieho štúdia. Viac ako 40 vystavovateľov si pre návštevníkov pripravilo prezentácie rôznych technických, umeleckých či kulinárskych exponátov.



Novinkou tohtoročnej edície Stredoškoláka je prezentačná výstava vysokých škôl, na ktorej sa organizačne podieľala Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka (TnUAD) v Trenčíne. Počas dvoch dní sa na trenčianskom výstavisku predstavilo deväť vysokých škôl, ktoré priblížia návštevníkom viac ako 400 študijných programov.



Súčasťou výstavy bolo ocenenie najlepších škôl a firiem zapojených v systéme duálneho vzdelávania, aj ocenenie najlepších škôl vo vedomostných a športových súťažiach za školský rok 2018/2019. „V systéme duálneho vzdelávania máme výborné čísla. V aktuálnom školskom roku je v duáli zapojených 415 prvákov. Do konca tohto polroku sa do duálu môžu stále prihlásiť aj prváci, ktorí nemajú podpísanú žiadnu zmluvu so zamestnávateľmi. Celkovo vo všetkých ročníkoch praxuje priamo u zamestnávateľa v Trenčianskom kraji 1140 študentov,“ uviedol predseda TSK Jaroslav Baška.