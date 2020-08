Krásnu Hôrku chcú stále otvoriť v roku 2022, celú sprístupniť v 2024

Krásnohorské Podhradie 26. augusta (TASR) – Slovenské národné múzeum (SNM) plánuje otvoriť hrad Krásna Hôrka pri Krásnohorskom Podhradí v Rožňavskom okrese v roku 2022 a celý ho sprístupniť o dva roky neskôr, teda podľa posledného avizovaného harmonogramu. Na stredajšom tlačovom brífingu na hrade to potvrdil generálny riaditeľ SNM Branislav Panis.,“ konkretizoval riaditeľ s tým, že do konca roka 2024 by chceli otvoriť celú Krásnu Hôrku.Na hrade aktuálne prebieha archeologický výskum, ktorý podľa Panisa pomáha architektom a projektantom, aby ho urobili oveľa lepším, než bol pred požiarom a predchádzajúcimi obnovami. „“ zdôraznil Panis.SNM začiatkom roka avizovalo, že v polovici tohto roka bude z hradu demontovaný žeriav, ktorý je na ňom už niekoľko rokov.,“ avizoval Panis, podľa ktorého prebiehajú rokovania, aby tento termín stihli.