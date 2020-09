B. Panis: Na Krásnej Hôrke chceme stihnúť budúcoročnú stavebnú sezónu

Krásnohorské Podhradie 25. septembra (TASR) – Slovenské národné múzeum (SNM) chce počas stavebnej sezóny v roku 2021 začať obnovu hradu Krásna Hôrka v okrese Rožňava. Na piatkovom kontrolnom dni na hrade to potvrdil generálny riaditeľ SNM Branislav Panis, podľa ktorého v súčasnosti na hrade pokračuje archeologický výskum.



„Ak sa nám tento rok podarí odstrániť žeriav z hradu, tak by tie práce mali hneď nadviazať. Ja budem veľmi rád, keď sa nám ho tento rok podarí dať preč, aby sme už symbolicky ukončili jednu časť obnovy hradu. Týmto spôsobom chceme aj pokračovať, tak, aby sme budúci rok stihli novú stavebnú sezónu, aby sa už začala obnova Krásnej Hôrky,“ konkretizoval Panis s tým, že ak by žeriav nestihli demontovať v tomto roku, malo by sa tak stať začiatkom budúceho.







Ako riaditeľ ďalej povedal, hneď na začiatku obnovy hradu boli neadekvátne očakávania, že sa dá opraviť počas jedného, dvoch či troch rokov. Podľa neho sa už vtedy malo uvažovať minimálne o desiatich, keďže Krásna Hôrka nie je rekonštruovaná len pre zlý technický stav, ale po požiari, ktorý výrazne zasiahol do jej štruktúr. Obnovu podľa jeho slov zdržala aj príprava novej projektovej dokumentácie, na ktorej od novembra 2017 pracuje tím ľudí priamo v SNM.



„Momentálne máme niektoré dokumenty pomerne rozsiahlo rozpracované. Keď bude dokončený archeologický výskum a niektoré ďalšie výskumy pre odvodenie a podobne, tak môžeme zintenzívniť práce na stavebných povoleniach. Tých bude dokopy, tuším, päť, ktoré musíme získať z rôznych úradov,“ podotkol riaditeľ s tým, že budúci rok by túto fázu mohli ukončiť a začať veľké verejné obstarávanie.



Verí tiež, že sa podarí dodržať konečný termín dokončenia hradu v roku 2024. „Sú tu však aj mnohé ďalšie otázky, ako naša spolupráca s obcou. Tam je pravdepodobne jedno z našich najväčších rizík, lebo ak obec nevykoná a nedokončí niektoré kroky, ako vodojem či vyriešenie priestorov na parkovisku, tak my nemôžeme pokračovať. Ak to obec neurobí do určitého termínu, tak v tejto chvíli môžem povedať, že uvedený termín nebude dodržateľný,“ avizoval Panis.



Ako pre TASR reagoval starosta Krásnohorského Podhradia Peter Bollo, samospráva je pripravená spolupracovať so SNM tak, aby mohol byť hrad čo najskôr dokončený. „Ak budú z ich strany predložené podklady, aby sme mohli vydať stavebné povolenie, tak nebude v ničom problém. Ten máme iba s dvoma súkromnými majiteľmi, ktorí vlastnia stánky pod hradom, a tieto majetkové záležitosti musíme vyriešiť,“ povedal starosta.