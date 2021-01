B. Štiavnica chce na Počúvadlianskom jazere vybudovať nové parkovisko

Banská Štiavnica 2. januára (TASR) – Mesto Banská Štiavnica plánuje na Počúvadlianskom jazere vybudovať nové parkovisko určené pre turistov. Samospráva odhaduje, že by v blízkosti tajchu mohlo vzniknúť viac ako 30 parkovacích miest. TASR o tom informovala primátorka mesta Nadežda Babiaková.



„Z hľadiska návštevnosti a rozvoja cestovného ruchu je nutná potreba vytvárania parkovacích miest,“ vysvetlila primátorka. Odhaduje, že vzniknúť by malo 30 možno aj viac parkovacích miest, parkovisko plánuje mesto spoplatniť. „Získané finančné prostriedky budú potom opäť použité na budovanie infraštruktúry v tejto lokalite,“ uviedla Babiaková.



Kúpu pozemku v správe Slovenskej správy ciest do majetku mesta odhlasovali na decembrovom mestskom zastupiteľstve (MsZ) poslanci Banskej Štiavnice. Pozemok, ktorý má podľa materiálov predložených na MsZ hodnotu 38.300 eur, samospráva získala za 10 percent tejto sumy. Podmienkou kúpnej zmluvy je spustenie prevádzky parkoviska do dvoch rokov od nadobudnutia vlastníckeho práva.



„V prvej fáze sme zobrali do majetku mesta asfaltovú plochu, v druhej fáze následne plánujeme pod mesto získať ďalšie pozemky,“ prezradila Babiaková. Ďalšie plochy, o ktoré má mesto záujem, vlastnia Lesy SR.