Dobrovoľný hasičský zbor v Banskej Štiavnici dostal novú techniku

Banská Štiavnica 30. augusta (TASR) - Dobrovoľný hasičský zbor (DHZ) v Banskej Štiavnici dostal do výbavy dva kusy novej techniky. V piatok ich slávnostne odovzdal minister vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD). Samospráva výbavu pre dobrovoľných hasičov víta a tvrdí, že čoskoro by mala byť v meste k dispozícii aj výšková hasičská technika.



Minister vnútra na tlačovom brífingu v Banskej Štiavnici pripomenul, že v súvislosti s ničivým požiarom z marca 2023 dostali banskoštiavnickí profesionálni hasiči viaceré nové vozidlá i väčší počet štvorkoliek. "Dnes sme prišli odovzdať vozidlo Praga V3S a jednu štvorkolku pre dobrovoľnícke hasičské spolky, ktoré sú neodmysliteľnou súčasťou hasičského systému," priblížil Šutaj Eštok.



Dobrovoľní hasiči novú štvorkolku aj vozidlo V3S s cisternou, ktoré "zdedili" po profesionálnych hasičoch, vítajú. "Tieto V3S sú dobré na lesné požiare. Nová technika všade neprejde, toto prejde všade," uviedol veliteľ DHZ v Banskej Štiavnici Anton Golian, ktorý pôsobí aj ako profesionálny hasič. Dodal však, že tak špecifické mesto, akým je Banská Štiavnica, by potrebovalo aj špeciálnu hasičskú a požiarnu techniku.



"Veľká technika, čo máme na útvare, neprejdú cez tieto úzke štiavnické uličky. Keď máte ťahať hadicové vedenie až 150 metrov, je to dosť prácne. Ide aj o to, že v hadiciach ostane strašne veľa vody a hydranty v Banskej Štiavnici sú slabé na to, aby na to bola výdatnosť," vysvetlil Golian.



Novú techniku pre dobrovoľných hasičov víta aj samospráva, rovnako však pripomína, že v meste zapísanom v Zozname svetového dedičstva UNESCO, je potrebná aj výšková technika v podobe vysokozdvižnej hasičskej plošiny. "Banská Štiavnica je atypická tým, že je tu množstvo uličiek, do ktorých je prístup náročný. Zabezpečuje sa aj táto technika a bude v najbližšej dobe daná pre profesionálnych hasičov," priblížila primátorka Banskej Štiavnice Nadežda Babiaková.



Požiar v historickom centre Banskej Štiavnice vypukol vlani 18. marca dopoludnia v jednej z historických budov, postupne sa rozšíril a poškodil sedem objektov. Príčinou vzniku požiaru bol podľa polície skrat na elektroinštalácii v budove Banky lásky. Vedenie mesta v reakcii na ničivý požiar víta, že po novom sú pri čerpaní dotácií na rekonštrukciu historických pamiatok medzi oprávnené náklady zaraďované aj protipožiarne systémy.



"Aj my v súčasnosti aplikujeme pri rekonštrukcii radnice aj protipožiarny systém. A je súčasťou aj projektovej dokumentácie a verejného obstarávania na objekt, kde sídlila základná umelecká škola," dodala Babiaková.