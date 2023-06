B. Štiavnica: Do mesta sa po trojročnej prestávke vracia Živý šach

Banská Štiavnica 28. júna (TASR) - Po trojročnej prestávke spôsobenej pandémiou sa do Banskej Štiavnice vracia Živý šach. Podujatie, ktoré do starobylého baníckeho mesta lákalo vždy tisícky návštevníkov zo Slovenska i zo zahraničia, sa uskutoční v sobotu 1. júla. Informoval vedúci oddelenia kultúry, športu a mediálnej komunikácie na Mestskom úrade v Banskej Štiavnici Rastislav Marko.



V tradičnej večernej partii so zaviazanými očami proti seba nastúpia šachoví veľmajstri Sergej Movsesian a Ján Markoš. "Ich figúrkami budú tri desiatky šermiarov, ktorí sa na podujatie pripravujú už niekoľko mesiacov," doplnil Marko.



Okrem vrcholu programu je pre návštevníkov pripravená celodenná prehliadka histórie v podaní skupín historického šermu Bojník a Vir Fortis, ukážky sokoliarstva, historická hudba Gaillard, ohňová šou, jarmok a iné prekvapenia. O 16.00 h sa bude konať šachová simultánka, v ktorej obaja veľmajstri nastúpia proti desiatim súperom súčasne, uviedol Marko.



Zaujímavosťou je, že pôjde o prvé veľké podujatie na Námestí sv. Trojice po požiari, ktorý v marci poškodil centrum mesta. "Napriek obrovským materiálnym a hodnotovým škodám Štiavnica žije a bude žiť aj počas tohto leta mnohými podujatiami, ktoré sa oplatí navštíviť. Štiavnický Živý šach je prvým z nich a veríme, že poteší celé rodiny," pripomenul Marko.



Podujatie organizujú mesto Banská Štiavnica a Oblastná organizácia cestovného ruchu Región Banská Štiavnica.