Do škôl v Banskej Štiavnici sa vrátila väčšina žiakov 8. a 9. ročníka

Banská Štiavnica 19. apríla (TASR) – Do základných škôl (ZŠ) v Banskej Štiavnici sa vrátili takmer všetci žiaci ôsmeho a deviateho ročníka. Pre TASR to uviedli riaditelia oboch ZŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta.



V základnej škole Jozefa Horáka sa prezenčne už niekoľko týždňov učí približne 90 percent žiakov prvého stupňa. V pondelok sa k nim pridala aj väčšina žiakov ôsmeho a deviateho ročníka. „Z 84 žiakov týchto ročníkov neprišli do školy z dôvodu neabsolvovania testu na ochorenie COVID-19 dvaja žiaci, ďalší štyria sú dlhodobo chorí,“ uviedol riaditeľ ZŠ Ján Maruniak. V ZŠ testovali kloktacími testami už trikrát, v stredu (21. 4.) budú mať tieto testy možnosť absolvovať i ôsmaci a deviataci.



Na prvom stupni ZŠ sa deti učia iba s triednym učiteľom, rozvrh starších žiakov je špeciálne upravený a prispôsobený adaptačnému programu. „Hodiny sú zamerané najmä na komunikáciu,“ vysvetlil Maruniak. Ako dodal, učitelia na druhom stupni musia počas týchto dní vykonávať prezenčné aj dištančné vyučovanie, čo je pre nich mimoriadne náročné.



S výnimkou piatich žiakov sa k prezenčnému vyučovaniu vrátili aj všetci žiaci ôsmeho a deviateho ročníka ZŠ Jozefa Kollára. „Na prvom stupni evidujeme 90 percent žiakov, jedna trieda je zatvorená z dôvodu karantény,“ povedal riaditeľ ZŠ Ján Kružlic. Aj tam budú v stredu (21. 4.) žiakov testovať kloktacími testami, zúčastniť na testovaní sa môžu aj žiaci piateho, šiesteho a siedmeho ročníka, ktorí by sa k prezenčnému vyučovaniu mali vrátiť od pondelka 26. apríla.