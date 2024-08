Galéria J. Kollára zreštaurovala umelecké diela rodáka E. Gwerka

Banská Štiavnica 1. augusta (TASR) - Banskoštiavnickej Galérii Jozefa Kollára sa vďaka grantovej podpore podarilo zreštaurovať 12 vzácnych zbierkových predmetov. Výtvarné diela, ktoré prešli odbornými rukami reštaurátorov, chcú galeristi verejnosti predstaviť prostredníctvom výstavy, ktorú sprístupnia na jeseň tohto roka.



Ako pre TASR priblížila autorka projektu Adriana Matejková, galérii sa podarilo zreštaurovať niekoľko obrazov banskoštiavnického akademického maliara Edmunda Gwerka, dva obrazy z 18. a ďalšie dva portrétne obrazy z 19. storočia. Zbierkové predmety zreštaurovali skúsení reštaurátori Miroslav Janšto, Štefan Kocka a reštaurátorky Erika Benická a Marianna Golemová.



Výtvarné diela zo zbierky Umelecká história zreštaurované v priebehu rokov 2023 - 2025 budú podľa Matejkovej vystavené na plánovanej výstave Umenie reštaurovania, ktorá bude pre širokú verejnosť sprístupnená v Galérii Jozefa Kollára v októbri tohto roka a potrvá do marca 2026.



Projekt Pomoc pre Galériu Jozefa Kollára, vďaka ktorému boli spomínané diela zreštaurované, bol schválený v rámci mimoriadneho grantového programu Nadácie SPP zameraného na riešenia dôsledkov minuloročného ničivého požiaru v historickom centre Banskej Štiavnice.



Matejková priblížila, že z dôvodu požiaru bolo z galérie evakuovaných približne 6000 kusov zbierkových predmetov a 2000 kusov deponátov. Za pomoci dobrovoľníkov a zamestnancov múzea ich premiestnili na banskoštiavnický Starý zámok a tiež do Slovenskej národnej galérie vo Zvolene.



Časť zbierkových predmetov bola odborne ošetrená, konzervovaná a reštaurovaná pracovníkmi Slovenského národného múzea v Bojniciach a Maďarskej národnej galérie - Múzea pekných umení v Budapešti. Po tom, čo boli zadymené depozitárne aj expozičné priestory galérie nanovo stavebne upravené, sa zbierkové predmety vrátili späť do priestorov Galérie Jozefa Kollára.