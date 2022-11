Kalvária v Hornej Rovni je na zozname národných kultúrnych pamiatok

Banská Štiavnica 29. novembra (TASR) – Kalváriu v Hornej Rovni nad Banskou Štiavnicou zapísali v týchto dňoch do zoznamu národných kultúrnych pamiatok (NKP). Aj keď územie, kde sa kalvária nachádza, patrí do katastra Štiavnických Baní, o zápis požiadalo mesto Banská Štiavnica, ktorého je kalvária majetkom. Pre TASR to uviedla Henrieta Godová z oddelenia regionálneho rozvoja a medzinárodných vzťahov na Mestskom úrade v Banskej Štiavnici.



"Kalvária je významnou pamiatkou. Prvé zmienky o nej sú z 18. storočia, keď bola zobrazená na banských mapách," povedala. "Do zoznamu NKP sme sa ju rozhodli zapísať preto, lebo predstavuje priestor, ktorý sa v posledných rokoch stáva stále častejším miestom návštev ľudí a je to tiež nástupné miesto viacerých turistických ciest a cieľov," priblížila.



Kalvária pozostáva zo šiestich kamenných stél alebo tiež zastavení. Končí asi po 140 metroch stúpania do kopca tromi krížmi, figurínami z plechu a dvomi kamennými sochami. Podľa Godovej sa predpokladá, že stély a sochy sú dielom významného barokového sochára Dionýza Ignáca Stanettiho či jeho dielne. Stanetti je aj autorom známeho morového stĺpu na Trojičnom námestí v Banskej Štiavnici.



Kalvária bola doteraz zanedbaná a tak mesto v októbri zorganizovalo brigádu na vyčistenie areálu od suchách konárov, náletovej zelene.



Mesto má teraz v pláne požiadať Ministerstvo kultúry (MK) SR prostredníctvom programu Obnovme si svoj dom o dotáciu na vypracovanie projektovej dokumentácie na obnovu pamiatky. "Žiadosť na projektovú dokumentáciu a na reštaurátorský výskum pošleme ešte tento rok," dodala Godová. Zámer je taký, že po získaní peňazí na projekt a po jeho vypracovaní bude mesto žiadať MK aj financie na jej obnovu.