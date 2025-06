Komentovaná prehliadka s archeológom priblíži verejnosti Kammerhof

Banská Štiavnica 2. júna (TASR) - Jednu z najvýznamnejších budov Banskej Štiavnice, Kammerhof, priblíži verejnosti podujatie organizované Slovenským banským múzeom (SBM) v sobotu 14. júna. Komentovaná prehliadka „S archeológom o Kammerhofe“ sa v rámci Európskych dní archeológie uskutoční o 14.00 h.



„Návštevníci sa počas nej dozvedia viac o vývoji tejto historickej budovy, ktorej počiatky siahajú až do 12. storočia a sú úzko späté s dejinami baníctva na Slovensku,“ informovalo múzeum na svojej internetovej stránke.



Prehliadka priblíži vývoj budovy, objavy z archeologických výskumov a ukáže, ako je možné čítať vrstvy minulosti. Výklad povedie odborný pracovník múzea so zameraním na archeológiu a pamiatkový výskum Tadeáš Macko. Podujatie potrvá približne 60 až 90 minút.



Ako uviedol Macko, Kammerhof v sebe nesie stopy mnohých storočí, a to z rôznych uhlov pohľadu. Z pohľadu histórie je jednou z najvýznamnejších stavieb v Banskej Štiavnici, z pohľadu architektúry je to najrozsiahlejší historický stavebný komplex v tomto meste.



„Archeológia nám umožňuje čítať premeny budovy, skladať si súvislosti a pochopiť jej vývoj. Návštevníkom chceme ukázať, ako sa dá cez detaily čítať príbeh, ktorý by inak ostal nepovšimnutý,“ uviedol Macko.



Múzeum podujatie organizuje ako súčasť Európskych dní archeológie, ktoré sa každoročne konajú v desiatkach krajín Európy a približujú širokej verejnosti význam archeologického výskumu a ochrany kultúrneho dedičstva. Zastrešuje ich Francúzsky národný archeologický inštitút (INRAP).