B. Štiavnica má dodávateľa dokumentácie na obnovu meštianskeho domu
Projektová dokumentácia a prieskumy podľa jej slov ukážu, čo všetko bude potrebné na objekte vykonať a aký bude rozpočet obnovy.
Autor TASR
Banská Štiavnica 27. apríla (TASR) - Mesto Banská Štiavnica vybralo dodávateľa projektovej dokumentácie (PD) na obnovu meštianskeho domu na Farskej ulici, ktorý je národnou kultúrnou pamiatkou. Podľa informácií zverejnených v oznámení o výsledku verejnej súťaže vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie ju mestu dodá spoločnosť Teplan Architekt z Banskej Bystrice za 104.550 eur.
PD má slúžiť ako podklad na realizáciu komplexnej rekonštrukcie bytového domu. Na jej financovanie získalo mesto 47.000 eur z ministerstva kultúry z programu Obnovme si svoj dom, zvyšnú sumu bude financovať z vlastných prostriedkov. Podľa zmluvy zverejnenej v centrálnom registri zmlúv spoločnosť vypracuje prípravnú aj návrhovú projektovú dokumentáciu.
Prednostka banskoštiavnického mestského úradu Henrieta Godová pred časom priblížila, že ide o neskorobarokový meštiansky dom situovaný v centre pamiatkovej rezervácie Banská Štiavnica. Objekt je v súčasnosti využívaný na bývanie, no zatiaľ nebol rekonštruovaný a je v značne nevyhovujúcom stavebno-technickom stave.
Projektová dokumentácia a prieskumy podľa jej slov ukážu, čo všetko bude potrebné na objekte vykonať a aký bude rozpočet obnovy. Po rekonštrukcii má mesto naďalej záujem objekt využívať na bývanie, a to vytvorením štyroch bytových jednotiek pre profesie potrebné v meste.
