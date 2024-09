Banská Štiavnica plánuje z úveru financovať viacero investičných akcií

Banská Štiavnica 11. septembra (TASR) - Mesto Banská Štiavnica bude viaceré plánované investičné akcie financovať prostredníctvom kontokorentného úveru vo výške 800.000 eur. Prijatie úveru, z ktorého okrem iného mesto dofinancuje rekonštrukciu atletického štadióna, schválili mestskí poslanci na svojom stredajšom rokovaní.



"Ide o kontokorentný a nie klasický úver, je to na desať rokov. Celková úverová zaťaženosť mesta je len 4,7 percenta. Mesto má klasický len jeden úver, ktorý potrebuje doplatiť. Ten úver tento rok doplatí," uviedla po rokovaní pre TASR primátorka Nadežda Babiaková.



Ako priblížila na zasadnutí mestského zastupiteľstva, z úverových prostriedkov chce samospráva financovať aj vypracovanie realizačného projektu celkovej rekonštrukcie objektu Kultúrneho centra, vypracovanie projektovej dokumentácie na celkovú rekonštrukciu amfiteátra či dofinancovanie projektovej dokumentácie Mestské kúpele - plaváreň.



Mesto sa chce totiž uchádzať o finančné prostriedky na rekonštrukciu Kultúrneho centra a amfiteátra z Programu Slovensko. Ak bude so svojimi žiadosťami úspešné, vynaložené prostriedky na realizačný projekt aj projektovú dokumentáciu by sa mi vrátili, pretože by boli podľa Babiakovej oprávneným nákladom.



Úverové prostriedky použije samospráva aj na zaplatenie rekonštrukcie štadióna. Fond na podporu športu poskytol mestu na tento účel príspevok vo výške 543.810 eur. Spolufinancovanie mesta predstavuje sumu 443.477 eur, z ktorej po skolaudovaní fond mestu ešte poskytne takmer 136.000 eur.



Spoločnosť, ktorá celú rekonštrukciu realizuje, ukončí stavebné práce v predstihu. Keďže však mali byť práce ukončené až v roku 2025, pri tvorbe rozpočtu mesta na rok 2024 sa so spolufinancovaním nepočítalo. Poslanci zároveň jednohlasne odsúhlasili požiadavku, aby spoločnosť realizujúca rekonštrukciu kompenzovala mestu vzniknuté náklady z dôvodu čerpania úveru.